Cahiers Voltaire, n° 24

Le 24e numéro des Cahiers Voltaire, revue annuelle de la Société Voltaire, compte 234 pages.

Table des matières

Béatrice Ferrier, Découverte d’un quatrième manuscrit de l’opéra de Pandore de Voltaire : une copie pour la scène

André Magnan, « Si votre cheval est malade, ma chère amie… » : une nouvelle lettre inédite de Voltaire à sa nièce Marie-Louise (Ferney, 26 mars 1769)

Hugo Tardy, Diderot ou Voltaire : quel modèle pour la Statue équestre de Pierre le Grand par Falconet ?

Loïc Dechambenoit, L’homme qui sourit

Débats : Voltaire et la laïcité. Débat coordonné par Stéphanie Géhanne Gavoty. Contributions de Claude Dupont, Stéphanie Géhanne Gavoty et Alain Sager

Enquêtes : Sur la réception de Candide (XXIII). Coordonnée par Stéphanie Géhanne Gavoty. Contributions de Flora Amann, Abderhaman Messaoudi, Stéphanie Géhanne Gavoty et Alain Sager

Pot-Pourri (André Magnan, « Pour Lila et les autres : Voltaire d'après Aristote »)

Route Voltaire Grand Est : Sur les traces de Voltaire dans le Grand Est de la France (Céline Cadieu-Dumont, Marie-Hélène Chrétien, Thierry Courtalon, Nicole Nappée)

Manuscrits en vente en 2024 (Flávio Borda D’Água, Ulla Kölving)

Bibliographie voltairienne 2024 (Ulla Kölving)

Thèses. Rubrique coordonnée par Loïc Dechambenoit. Contributions d’Alice Breathe, Jean-François Riaux, Suzanne Rochefort et Matthias Soubise

Comptes rendus. Rubrique coordonnée par Alain Sandrier. Contributions de François Bessire et Alain Sager. Compte rendu de la Journée des jeunes chercheurs, par Louis Perquin