Comment faire avec ? Réflexion entre la France et le Québec sur la création littéraire à l'épreuve du collectifPremière partie | S’asseoir seul·e pour écrire ? (Paris 8, Saint-Denis)

Journées d’étude internationales coorganisées par

Axelle Delagorce (Paris 8) et Karianne Trudeau Beaunoyer (Paris 8/UQAM), avec l’aide de Léana Yusta et Pauline Davodeau (Paris 8)

et la collaboration du comité scientifique composé de Nadid Belaatik (ArTeC), Jacob Jean-Jacques (Paris 8), Claire Legendre (UdeM), Pascale Millot (U Laval), Nancy Murzilli (Paris 8), Alex Noël (UdeM) et Laurane Travagli-Chanal (ArTeC)

grâce au soutien financier de l’Institut Universitaire de France, de l’École doctorale Pratiques et théories du sens, de l’unité de recherche Fabrique du littéraire et du Fonds de recherche du Québec – Volet Société et culture (FRQSC)

Contact : <colloque.faire_avec@tutamail.com>

—

Première partie | S’asseoir seul·e pour écrire ?

Université Paris 8 Vincennes–Saint-Denis, les 8 et 9 avril 2026



2 rue de la Liberté, Saint-Denis, Métro : ligne 13

—

MERCREDI 8 AVRIL 2026

JOUR 1 – DYNAMIQUES D’ÉCRITURE COLLECTIVES D’HIER À AUJOURD’HUI



La Coupole (Maison de l'étudiant)

9h // Accueil des participant·es

9h15 // Mot d’ouverture

Séance 1 | Héritages et actualisations de pratiques d’écriture coopératives

Modération : Nadid Belaatik

9h30 – La « révolution » surréaliste à l’épreuve du collectif

Irène Zanot (Université de Macareta) [communication]

10h – Nouvelles « Épreuves d’écriture » : une expérience de faire-avec

Erika Fülöp (Université de Toulouse 2 – Jean Jaurès) [atelier]

11h // pause

11h30 – Ensemble autour d’un texte de Sappho : consteller le sens

Pauline Jaccon (Université Paris-Est Créteil) [atelier]

13h -14h30 // déjeuner

Séance 2 | Écrire au sein de communautés arbitraires et consenties : potentialités, limites

Modération : Jacob Jean-Jacques

14h30 – Écrire avec le public : l’expérience des performances d’écriture

Claire Musiol (Université de Montpellier Paul-Valéry) [performance et communication]

15h – Expérience(s) étudiante(s) d’un master de création littéraire : Paris 8, espace collectif ?

Salomé Fauvinet et Gaëlle Guillet Sariols (Université Paris 8) [communication]

15h20 – Régimes de collectivité et chaînes de collaboration dans la commande publique : le programme « Mondes nouveaux » (2021-2023)

Adrien Chassain (Université Paris 8) [communication]

15h40 – Écrire en prison : dynamique relationnelle et processus de réappropriation

Cécile Perret (Université Paris 8), Vincent Massart (Université Claude Bernard Lyon 1) et Mireille Baurens (Université Grenoble Alpes, in absentia) [communication]

16h – Discussion plénière : 30 minutes

16h30 // pause

Séance 3 | Expériences du « nous »

Modération : Karianne Trudeau Beaunoyer

17h – Muscle et fermentation. Expériences d’écriture collective au sein d’une revue endurante

Elvina et Hélène (membres du collectif Jef Klak) [intervention plurivocale]

17h45 – Retour sur un atelier de réécriture : textes en commun, points de vue situés

Hawa Baradji, Greta Mazzetti, Eva Sales, Gianluca Vialy Mambu et Axelle Delagorce (Université Paris 8) [lecture de textes et de témoignages]

19h // dîner

+++

JEUDI 9 AVRIL 2026

JOUR 2 – LES ENJEUX DE LA CRÉATION COLLECTIVE À L’UNIVERSITÉ

Salle de la recherche (BU)

9h15 // Accueil des participant·es

Séance 4 | Ce que les collaborations créatives font à la recherche

Modération : Axelle Delagorce

9h30 – Lire les contes par le tarot

Nancy Murzilli (Université Paris 8) [atelier]

10h30 – Visite commentée de l’exposition de Mega Mingiedi Tunga

11h // pause

11h30 – De l'usine planétaire à l’atelier universitaire : réflexions et dessins sur quelques enchevêtrements extractivistes

Yves Citton (Université Paris 8) et Mega Mingiedi Tunga (artiste) [communication]

11h50 – Le Cerizine : prendre soin d’éditer la recherche en train de se faire

Myriam Suchet (Centre d’études québécoises, Sorbonne Nouvelle Paris 3), Yann Trividic (Université Paris-Saclay) et Benjamin Roux (Université Rennes 2, in absentia) [communication]

12h10 – Discussion plénière : 20 minutes

12h30 – 14h // déjeuner

Séance 5 | Questions d’accès et de légitimité

Modération : Nancy Murzilli

14h – La Conspiration des Masters

Hawa Baradji, Emma Bourdais, Camille Gamero-Truong, Léa Lendzion, Thomas Routoure et Léana Yusta (Université Paris 8) [table ronde et lecture d’extraits]

15h // pause

15h30 – S’autoriser à écrire : l’atelier comme espace de reconnaissance symbolique

Andrée Bérubé (Université Laval) [communication]

15h50 – Le temps des écrivain·es à l’Université de Grenoble : recherche d’une méthode pour l’atelier d’écriture

Maud Lecacheur (Université Grenoble Alpes) [communication]

16h10 – De la recherche-création universitaire au manuscrit : écrire sur un être cher sans trahir

Ève Nadeau (Université Laval) [communication]

16h30 – Discussion plénière : 30 minutes

17h // synthèse

17h30 – Projection d’un film sur la vie en communauté au sein d’une école d’art au Congo (présenté par Mega Mingiedi Tunga)