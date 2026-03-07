Comment faire avec ? Réflexion entre la France et le Québec sur la création littéraire à l'épreuve du collectif. Deuxième partie | Et à quel genre de table ? (Montréal)

Journées d’étude internationales coorganisées par

Axelle Delagorce (Paris 8), Karianne Trudeau Beaunoyer (UQAM/UdeM) et Britany Duquette (UdeM)

grâce à la collaboration du comité scientifique composé de Nadid Belaatik (ArTeC), Jacob Jean-Jacques (Paris 8), Claire Legendre (UdeM), Pascale Millot (U Laval), Nancy Murzilli (Paris 8), Alex Noël (UdeM) et Laurane Travagli-Chanal (ArTeC)

et au soutien financier du Centre de recherche interuniversitaire en littérature et culture québécoises (CRILCQ) et du Fonds de recherche du Québec – Volet Société et culture (FRQSC)

Contact : <colloque.faire_avec@tutamail.com>

—

Deuxième partie | Et à quel genre de table ?



Université de Montréal, 28 et 29 octobre 2026



3150, rue Jean-Brillant, Montréal



Métro : Université de Montréal ou Côte-des-Neiges

—

MERCREDI 28 OCTOBRE 2026

JOUR 1 – INSTITUTIONS, CADRES ET PUBLICS DE L’ATELIER D’ÉCRITURE



C-8141 (CRILCQ, Pavillon Lionel-Groulx)

9h // accueil des participant·es

9h15 // mots d’ouverture

Séance 1 | Créer au sein de communautés à l’université : retours d’expériences

Modération : Alex Noël

9h30 – Création littéraire et traduction collaborative : retour sur des ateliers universitaires (Saint-Denis, Venise)

Aurélie Moioli (Université de Poitiers) et Mathias Verger (Université Paris 8) [communication]

9h50 – Nos têtes au carré : l’atelier mobile et collectif de L’Expédition Bleue

Camille Deslauriers et Kateri Lemmens (Université du Québec à Rimouski) [communication]

10h10 – La pratique du portrait littéraire comme laboratoire de création

Océane Héraud et Kiev Renaud (Université de Sherbrooke) [communication]

10h30 – Discussion plénière : 30 minutes

11h // Pause

11h30 – Penser autrement l’écriture du corps et du visage

Océane Héraud et Kiev Renaud (Université de Sherbrooke) [atelier]

12h30 – 14h // Dîner

Séance 2 | Accueillir les vulnérabilités dans l’atelier

Modération : Pascale Millot

14h – N’oubliez pas le goûter

Laurane Travagli-Chanal (Université Paris 8) [atelier]

15h // Pause

15h30 – Écrire dans la marge : expérience d’un atelier en situation de pauvreté

Caroline Moreau (Université du Québec à Montréal) [communication]

15h50 – À l'écoute

Marie Joqueviel-Bourjea (Université de Montpellier Paul-Valéry) [communication]

16h10 – Que venez-vous chercher dans les ateliers de création ? Réflexions sur le cadre du scolaire

Clara Dupuis-Morency (Université de Montréal) [communication]

16h30 – Discussion plénière : 30 minutes

18h // Souper

+++

JEUDI 29 OCTOBRE 2026

JOUR 2 – ÊTRE SEUL·E ET ENSEMBLE

C-3061 (Carrefour des arts et des sciences, Pavillon Lionel-Groulx)

9h15 // Accueil des participant·es

Séance 3 | Regards croisés sur les conditions matérielles et somatiques de la création

Modération : Axelle Delagorce

9h30 – Autoréflexivité au cœur de l’atelier et de l’exercice de recherche-création

Lili Nyssen (Université de Montréal) [atelier]

10h15 // Pause

10h30 – D’un divan à l’autre : étude située de la résidence d’écriture

Maude Veilleux (écrivaine) [performance]

11h10 – Dans l’instant avec les autres. L’atelier d’écriture comme espace en continuelle transformation politique entre l’individuel et le collectif

Mattia Scarpulla (Université de Moncton) [atelier]

12h15-13h45 // Dîner

Séance 4 | Au gré des amitiés créatives

Modération : Laurane Travagli-Chanal

13h45 – Écrire à plusieurs, écrire entre femmes : correspondance d’amitié, co-création et recherche féministe

Alice Michaud-Lapointe (Université de Montréal) [communication]

14h05 – Amitié et écriture comme espaces de (co)création : identifier les convergences

Sarah Gauthier et Éloïse Rousseau (Université de Montréal) [communication]

14h25 – Pour se donner une erre d’aller, une contenance. Notes sur l’autothéorie, l’intimité textuelle et les subjectivités amies

Myriam Coté (Université Laval) [communication]

14h45 – Discussion plénière : 30 minutes

15h15 // Pause

Séance 5 | Écrire avec les voix : rendre présent·es les absent·es

Modération : Claire Legendre

15h30 – Entre-ondes : réflexions sonores sur l’atelier radiophonique

Alexe Allard-Dussault (Université du Québec à Montréal) [communication et pièce sonore]

15h50 – La rate, pour ne pas la mettre au court-bouillon, on se la dilate, on ne se la foule pas : la pratique du chœur pour vaincre la mélancolie de la ratée

Karianne Trudeau Beaunoyer (UQAM/Université de Montréal) [communication et extraits sonores]

16h10 – Se laisser entamer : sur les échecs et les possibilités de l’écriture avec autrui

Catherine Mercredi (Université Laval) [communication et expérimentation sonore]

16h30 – Discussion plénière : 30 minutes

17h // Synthèse