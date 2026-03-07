Comment faire avec ? Réflexion entre la France et le Québec sur la création littéraire à l'épreuve du collectif. Deuxième partie | Et à quel genre de table ? (Montréal)
Journées d’étude internationales coorganisées par
Axelle Delagorce (Paris 8), Karianne Trudeau Beaunoyer (UQAM/UdeM) et Britany Duquette (UdeM)
grâce à la collaboration du comité scientifique composé de Nadid Belaatik (ArTeC), Jacob Jean-Jacques (Paris 8), Claire Legendre (UdeM), Pascale Millot (U Laval), Nancy Murzilli (Paris 8), Alex Noël (UdeM) et Laurane Travagli-Chanal (ArTeC)
et au soutien financier du Centre de recherche interuniversitaire en littérature et culture québécoises (CRILCQ) et du Fonds de recherche du Québec – Volet Société et culture (FRQSC)
Contact : <colloque.faire_avec@tutamail.com>
—
Deuxième partie | Et à quel genre de table ?
Université de Montréal, 28 et 29 octobre 2026
3150, rue Jean-Brillant, Montréal
Métro : Université de Montréal ou Côte-des-Neiges
—
MERCREDI 28 OCTOBRE 2026
JOUR 1 – INSTITUTIONS, CADRES ET PUBLICS DE L’ATELIER D’ÉCRITURE
C-8141 (CRILCQ, Pavillon Lionel-Groulx)
9h // accueil des participant·es
9h15 // mots d’ouverture
Séance 1 | Créer au sein de communautés à l’université : retours d’expériences
Modération : Alex Noël
9h30 – Création littéraire et traduction collaborative : retour sur des ateliers universitaires (Saint-Denis, Venise)
Aurélie Moioli (Université de Poitiers) et Mathias Verger (Université Paris 8) [communication]
9h50 – Nos têtes au carré : l’atelier mobile et collectif de L’Expédition Bleue
Camille Deslauriers et Kateri Lemmens (Université du Québec à Rimouski) [communication]
10h10 – La pratique du portrait littéraire comme laboratoire de création
Océane Héraud et Kiev Renaud (Université de Sherbrooke) [communication]
10h30 – Discussion plénière : 30 minutes
11h // Pause
11h30 – Penser autrement l’écriture du corps et du visage
Océane Héraud et Kiev Renaud (Université de Sherbrooke) [atelier]
12h30 – 14h // Dîner
Séance 2 | Accueillir les vulnérabilités dans l’atelier
Modération : Pascale Millot
14h – N’oubliez pas le goûter
Laurane Travagli-Chanal (Université Paris 8) [atelier]
15h // Pause
15h30 – Écrire dans la marge : expérience d’un atelier en situation de pauvreté
Caroline Moreau (Université du Québec à Montréal) [communication]
15h50 – À l'écoute
Marie Joqueviel-Bourjea (Université de Montpellier Paul-Valéry) [communication]
16h10 – Que venez-vous chercher dans les ateliers de création ? Réflexions sur le cadre du scolaire
Clara Dupuis-Morency (Université de Montréal) [communication]
16h30 – Discussion plénière : 30 minutes
18h // Souper
+++
JEUDI 29 OCTOBRE 2026
JOUR 2 – ÊTRE SEUL·E ET ENSEMBLE
C-3061 (Carrefour des arts et des sciences, Pavillon Lionel-Groulx)
9h15 // Accueil des participant·es
Séance 3 | Regards croisés sur les conditions matérielles et somatiques de la création
Modération : Axelle Delagorce
9h30 – Autoréflexivité au cœur de l’atelier et de l’exercice de recherche-création
Lili Nyssen (Université de Montréal) [atelier]
10h15 // Pause
10h30 – D’un divan à l’autre : étude située de la résidence d’écriture
Maude Veilleux (écrivaine) [performance]
11h10 – Dans l’instant avec les autres. L’atelier d’écriture comme espace en continuelle transformation politique entre l’individuel et le collectif
Mattia Scarpulla (Université de Moncton) [atelier]
12h15-13h45 // Dîner
Séance 4 | Au gré des amitiés créatives
Modération : Laurane Travagli-Chanal
13h45 – Écrire à plusieurs, écrire entre femmes : correspondance d’amitié, co-création et recherche féministe
Alice Michaud-Lapointe (Université de Montréal) [communication]
14h05 – Amitié et écriture comme espaces de (co)création : identifier les convergences
Sarah Gauthier et Éloïse Rousseau (Université de Montréal) [communication]
14h25 – Pour se donner une erre d’aller, une contenance. Notes sur l’autothéorie, l’intimité textuelle et les subjectivités amies
Myriam Coté (Université Laval) [communication]
14h45 – Discussion plénière : 30 minutes
15h15 // Pause
Séance 5 | Écrire avec les voix : rendre présent·es les absent·es
Modération : Claire Legendre
15h30 – Entre-ondes : réflexions sonores sur l’atelier radiophonique
Alexe Allard-Dussault (Université du Québec à Montréal) [communication et pièce sonore]
15h50 – La rate, pour ne pas la mettre au court-bouillon, on se la dilate, on ne se la foule pas : la pratique du chœur pour vaincre la mélancolie de la ratée
Karianne Trudeau Beaunoyer (UQAM/Université de Montréal) [communication et extraits sonores]
16h10 – Se laisser entamer : sur les échecs et les possibilités de l’écriture avec autrui
Catherine Mercredi (Université Laval) [communication et expérimentation sonore]
16h30 – Discussion plénière : 30 minutes
17h // Synthèse