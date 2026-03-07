Écrire Queer : une pratique (trans)sexuelle, (trans)littéraire et (trans)langue. XVᵉ Journée de la Francophonie (Vérone)

Cette XVᵉ Journée de la Francophonie se propose de poursuivre la longue et prestigieuse tradition du Département de Langues et Littératures étrangères de l’Université de Vérone, qui organise chaque année, sous la direction de Rosanna Gorris Camos, des rencontres consacrées aux Littératures francophones. Prévue pour le 19 mars 2026, cette journée vise à interroger la notion particulièrement complexe de Queeritude ainsi que les modalités par lesquelles les “philosophies queer” traversent et transforment les littératures et les cultures de langue française. Queer, un mot étroitement lié à la révolte de Stonewall (1969), mais aussi à une série de mouvements qui ont impliqué des auteurs provenant de la France et des espaces francophones, désigne un concept qui se fait intentionnellement difficile à cerner, dans la mesure où il répond à l’exigence principale de rejeter les modèles dominants et de bouleverser les normes sociales.

Pendant la Journée, l’on explorera les thèmes et la langue de la riche production littéraire qui s’est développée à partir d’un terme aux innombrables facettes : du questionnement de la notion d’identité au phénomène de la Queeritude décoloniale, concept forgé à l’intersection des théories postcoloniales et des luttes queer ; du nouveau vocabulaire et des nouvelles pratiques linguistiques et discursives qui émergent dans ce corpus littéraire à la pluralité des formes de militantisme et d’activisme queer en langue française, dans leurs expressions littéraires, artistiques et performatives.

Le corpus littéraire que nous nous proposons d’étudier repose essentiellement sur la notion de résistance, qui prend, dans les romans, les essais, les bandes dessinées queer, des formes différentes. Ces études permettront de mettre en lumière un espace d’écriture qui, dans le but de promouvoir un vif débat – qu’il soit littéraire, politique ou social – vise à déconstruire les modèles normatifs, répondant trop souvent à une nécessité de contrôle des individus, et à construire de nouveaux récits qui réinventent la littérature en langue française et ses imaginaires.

