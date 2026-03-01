Viatica, n° 13 | 2026 : "Voyages incertains. La littérature viatique à la croisée du fictionnel et du référentiel" (dir. F. Tinguely)

Sommaire

Dossier

Frédéric Tinguely Introduction : Le proverbe incertain [Texte intégral] Introduction: The Uncertain Proverb

Christine Gadrat-Ouerfelli Marco Polo et ses voyages : Défenseurs et détracteurs du Moyen Âge à nos jours[Texte intégral] Marco Polo and His Travels: Defenders and Detractors From the Middle Ages to the Present Day

Yasmine Atlas Qu’est-ce qu’un récit de voyage digne de foi dans l’Europe du xvie siècle ? Réflexions à partir d’épisodes incertains de l’Itinerario de Ludovico de Varthema (1510) [Texte intégral] What Makes for a Credible Travel Account in 16th Century Europe? Drawing on Uncertain Episodes of Ludovico de Varthema’s Itinerario (1510)

Frédéric Tinguely Paulmier de Gonneville, explorateur de papier ? [Texte intégral] Paulmier de Gonneville, Paper Explorer ?

Dorine Rouiller « Il n’y a plus que la diversité du style qui puisse y mettre de la différence ». Les incertains Voyages de Monsieur Payen (1663-1668) [Texte intégral] « There Is Only Diversity of Style Left to Make a Difference ». The Uncertain Voyages de Monsieur Payen (1663-1668)

Emmanuel Lozerand Au carrefour des illusions. Flottements entre réel et imaginaire dans La Sente étroite du Bout-du-Monde de Bashô [Texte intégral] At the Imaginary Crossroad. Floating Between the Real and the Imaginary in Bashô’s Narrow Road to Oku

Alain Guyot Incertaine Floride, ou pourquoi l’on accorde parfois crédit à des récits de voyage inauthentiques [Texte intégral] Uncertain Florida, or Why we Sometimes Give Credence to Inauthentic Travelogues

Keyin Zhang Blaise Cendrars en Chine ? Des « vérités transplantées » [Texte intégral] Blaise Cendrars in China? « Transplanted Truths »

Raphaël Piguet Panthère pure et rat crevé : Logique mythique de l’écart référentiel chez Sylvain Tesson et Nicolas Bouvier [Texte intégral] Pure Panther and Dead Rat: Mythical Logic of Referential Deviations in Sylvain Tesson and Nicolas Bouvier

Varia

Loredana Stănică Voyages missionnaires en Huronie : Stratégies de conversion et d’adaptation (inter)culturelle [Texte intégral] Missionary Journeys to Huronia: Strategies of Conversion and (Inter)cultural Adaptation

Emmanuel Bouchard Relation de voyage et connaissance des grands hommes au tournant des Lumières : L’exemple de George Washington [Texte intégral] Travelogue and Knowledge of Great Men at the Turn of the Enlightenment: The Example of George Washington

Gregorio Fiori Carones La Description de Laborde : entre ouvrage national et voyage pittoresque [Texte intégral] Laborde’s Description: Between National Work and Picturesque Travel

Hongchao Wang Images féminines occidentales et imaginaire interculturel dans les récits de voyage chinois au xixe siècle [Texte intégral] Western Female Figures and Intercultural Imagination in 19th Century Chinese Travel Writings

Sarga Moussa L’orientalisme au prisme du voile dans les Voyages en Égypte au xixe siècle [Texte intégral] Orientalism Through the Lens of the Veil in 19th-Century Travelogues in Egypt

Art de voyager

Halia Koo Le spectre du surtourisme, du cosmopolitisme à l’internationalisme : le voyage nostalgique de Paul Morand [Texte intégral] The Ghost of Overtourism, from Cosmopolitanism to Internationalism: Paul Morand’s Nostalgic Travel

Comptes rendus

Grégoire Holtz Récits de voyage et altérités [Texte intégral]

Mathilde Alain À la poursuite du Prêtre Jean. Pérégrinations dans l’Éthiopie du xvie siècle [Texte intégral]

Julie Gay The South Sea Island. A Geography of Pleasure [Texte intégral]

Nathalie Vuillemin Voyager en Europe au temps des Lumières. Les émotions de la liberté [Texte intégral]

Vanezia Pârlea L’Amitié dans la littérature de voyage. Usages et représentations (xviiie-xxe siècle)[Texte intégral]

Claudine Le Blanc A Passage to Europe. The Global Politics of Mobility in the Age of Revolutions [Texte intégral]

Alex Drace-Francis Le voyage dans les Balkans. L’invention d’un espace de la frontière (xixe-xxie siècles) [Texte intégral]

Françoise Knopper La figure du Wanderer. L’errance en question [Texte intégral]

Sylviane Dupuis Nicolas Bouvier dans le monde : réceptions et traductions [Texte intégral]

Écritures de voyage

Jean Rolin Les Papillons du bagne, Paris, © P.O.L, 2024, p. 91-98 [Texte intégral]

Aux frontières du récit de voyage

Véronique Magri Entre réalité et fiction : Représentation et reformulation dans le récit de voyage[Texte intégral] Between Reality and Fiction: Representation and Reformulation in Travel Writing

(Illustr. : Ivan Konstantinovich Aivazovsky (1817-1900, Corvette in the Mist, 1886).