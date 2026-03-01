Philosophique, n° 29 | 2026 : "Critiques du temps social" (dir. Laurent Perreau)

Les textes qui composent ce numéro de la revue Philosophique sont issus d’une journée d’études qui s’est tenue à Besançon le 19 novembre 2021. L’enjeu des critiques sociales du temps, considérées ici dans leur diversité, est de mettre au jour les normes qui régissent notre rapport au temps et d’identifier des possibilités de résistance, de contournement, voire de subversion des normes dominantes.

Sommaire

Laurent Perreau Présentation

Ariel Guillet Temporalité de la reproduction, temporalité du capital : d'une critique du temps social chez Marx

Alice Vincent Le caractère social du temps chez E.P. Thompson. Lecture de « Temps, discipline de travail et capitalisme industriel » (1967)

Laurent Perreau De la cadence au rythme : la critique du temps ouvrier chez Simone Weil

Rares Badescu Nous n'aurons pas été. Günther Anders et le futur antérieur

Céline Marty Le projet de « reconquête du temps » d'André Gorz : une revendication existentialiste anticapitaliste

Coline Lagondet-Bonsang L'anthropocène et le temps social

Caroline Guibet Lafaye, Fabien Ferri, Nicolas Antoszkiewicz, Morgana Farinetti, Emmanuel Picavet, Bernard Reber, Cédric Rio and Camille TernierBulletin bibliographique de philosophie politique et sociale 2025-2026