Hispanismes, n° 27 | 2026 : "Approche de la langue et de l'énonciation dans le théâtre du Siècle d'or"

Aproximación a la lengua y a la enunciación en el teatro del Siglo de Oro

Approach to language and enunciation in Golden Age

Sous la direction de Thomas FAYE, Marta LÓPEZ IZQUIERDO , Corinne MENCÉ-CASTER et Alexandra ODDO

Sommaire

Christophe CoudercDouble énonciation et dialogisme dans le théâtre du Siècle d’or [Texte intégral] À propos de El acero de Madrid et de La celosa de sí misma de Tirso de MolinaDoble enunciación y dialogismo en el teatro del Siglo de oro (con el ejemplo de El acero de Madrid de Lope de Vega y de La celosa de sí misma de Tirso de Molina)Doble enunciation and dialogism in the Golden Age Theater (El acero de Madrid by Lope de Vega and La celosa de sí misma by Tirso de Molina)

Olivier Iglesias Archaïsmes morphosyntaxiques dans le théâtre du Siècle d’or [Texte intégral] Les cas de El acero de Madrid et La celosa de sí mismaArcaísmos morfosintácticos en dos comedias del Siglo de Oro : los casos de El acero de Madrid y La celosa de sí misma.Morphosyntactic archaisms in two comedias of the Spanish Golden Age : El acero de Madrid and La celosa de sí misma

Corinne Mencé-CasterLe système allocutif dans l’Espagne de la première moitié du XVIIᵉ siècle à l’épreuve de la scène [Texte intégral] El acero de Madrid de Lope de Vega et La celosa de sí misma de Tirso de MolinaEl sistema alocutivo en la España de la primera mitad del siglo XVII frente a la escena : El acero de Madrid de Lope de Vega y La celosa de sí misma de Tirso de MolinaThe Allocutive System of Early Seventeenth-Century Spain as Reconfigured on the Stage : El acero de Madrid by Lope de Vega and La celosa de sí misma by Tirso de Molina

Alexandra Oddo « Sea como fuere », versification et subjonctif futur dans le théâtre du Siècle d’or [Texte intégral] El acero de Madrid (Lope de Vega) et La celosa de sí misma (Tirso de Molina) Sea como fuere, versificación y futuro de subjuntivo en dos comedias del Siglo de oro : El acero de Madrid (Lope de Vega) y La celosa de sí misma (Tirso de Molina) Sea como fuere, versification and future subjunctive in two comedias from the Golden Age: El acero de Madrid (Lope de Vega) and La celosa de sí misma (Tirso de Molina)

Carlota Piedehierro Sáez La fonction argumentative des « savoirs partagés » par une communauté linguistique du Siècle d’or [Texte intégral] Le cas de La celosa de sí misma (1620)La función argumentativa de los « conocimientos compartidos » por una comunidad lingüística del Siglo de Oro : el caso de La celosa de sí misma (1620)The argumentative function of « shared knowledge » by a linguistic community of the Golden Age: the case of La celosa de sí misma (1620)

Antonio Sánchez JiménezLope de Vega y los átomos [Texte intégral] Lope de Vega et les atomesLope de Vega and the Atoms

Andrea Sánchez VicenteUna aproximación a la variación lingüística en cuatro comedias del Siglo de Oro[Texte intégral] Une approche de la variation linguistique dans quatre comedias espagnoles du Siècle d’orAn approach to linguistic variation in four Spanish Golden Age comedias