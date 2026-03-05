Journée d’études « Où commence la mer ? »

Bologne, 23 mars 2026

La journée propose de réfléchir sur le caractère hybride de la mer à travers une perspective interdisciplinaire, qui combine l'étude de la littérature et celle de la géographie.

—

Programme

8:30-9:00 : Accueil.

9:00-9:15 : Salutations et ouverture de la journée.

9:15-10:00 : Plénière. Keynote speaker : Clara Breteau, Université Paris 8, « Où commencent les monstres. Vivre et écrire la montée des fascismes depuis la mer, de l'expérience transatlantique au projet littéraire ».

10:00-11:15 : Archives maritimes

Miriam Begliuomini, Université de Turin : « De l’autre côté de la mer. Sédiments littéraires et imaginaires contrastés chez les auteur·e·s algérien·ne·s d’expression française (1950-1970) ».

Michela La Grotteria, Université d’Oslo : « Mobilités et émotions dans l’archive océanique de Clélie, histoire romaine (1654-1660) ».

Vera Gajiu, Université de Ferrare/Passau : « Mères en mer. Nécroarchives du passage maritime ».

11:15-11:45 : Pause-café.

11:45-13:20 : Cartographies maritimes et imaginaires des rivages

Sarah Michel, Université de Tours : « La Méditerranée et son paradoxe tragique : ambivalences et représentations multiples de la “grande bleue” dans la littérature maghrébine d'expression française ».

Akane Kawakami, Birkbeck, Université de Londres : « Les êtres aquatiques de Michaël Ferrier dans une France archipélagique ».

Gareth Hughes, Royal Holloway, Université de Londres : « Les Horizons du sol et de la mer : les infiltrations entre le texte et l’image dans la poétique de Michèle Métail ».

Gareth Hughes, Royal Holloway, Université de Londres : « Les Horizons du sol et de la mer : les infiltrations entre le texte et l’image dans la poétique de Michèle Métail ». Gareth Hughes, Royal Holloway, Université de Londres : « Les Horizons du sol et de la mer : les infiltrations entre le texte et l’image dans la poétique de Michèle Métail ».

Hervé Goerger, Université Sorbonne Nouvelle : « “La nouvelle mer africaine” : le Sahara de Roudaire sous les eaux de Jules Verne ».

13:20-14:20 : Déjeuner.

14:20-15:05 : Plénière. Keynote speaker : Bénédicte Meillon, Université d’Angers, « Corps à corps avec l'Océan : Dancing Bodies of Water, projet de recherche-création multimédia ».

15:05-16:20 : Ontologie des déchets maritimes

Yves Clavaron, Université Jean Monnet : « Le continent de plastique : imaginaire océanique de la pollution et représentations littéraires ».

Clément Dillenseger, CNRS/Université de Lyon : « De “Nique pas ta mer” à “défonce ton usine” : pour une géopoétique critique des déchets en mer ».

Atsé Willy Arnaud Ogou, Université Felix Houphouët Boigny-Abidjan : « Déchets portuaires et imaginaires maritimes : les ports ivoiriens comme interfaces de pollution et de représentations ».

16:20-16:50 : Pause-café.

16:50-17:45 : Porosité des corps, transgression des frontières

Irene Zanot, Université de Macerata : « Pour une lecture de la “poésie marine” de Robert Desnos ».

Giulia Scuro, Université de Naples L’Orientale : « Cartographier le désir ? L’imaginaire portuaire chez Maupassant et Genet ».



17:45-18:15 : Discussion conclusive.

---------------

La Journée d’études a été organisée par le Département de Langues, Littératures et Cultures modernes de l’Université de Bologne en partenariat avec le Programme Cassini (Institut français Italia et Ambassade de France en Italie) et avec le Memory Lab du Département d’Histoire, Cultures et Civilisations de l’Université de Bologne.

Comité scientifique: Daniel Finch-Race, Maria Chiara Gnocchi, Bénédicte Meillon, Maria Francesca Ruggiero.

Comité d’organisation: Daniel Finch-Race, Maria Chiara Gnocchi, Maria Francesca Ruggiero.