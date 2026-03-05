Autour de l’œuvre de François Roustang (Librairie Le Nouvel Équipage, Paris)

Rencontre avec Ève-Alice Roustang, Mikkel Borch-Jacobsen et Sylvie Le Pelletier-Beaufond autour de l’œuvre de François Roustang à l’occasion des rééditions de Qu’est-ce que l’hypnose ? et Influence (éditions de Minuit).

La rencontre est animée par François Bordes (Imec).

Une journée d’étude « Religion, psychanalyse, hypnose : François Roustang à l’œuvre » est organisée le 26 mars à CY Cergy Paris université en partenariat avec l’Imec.