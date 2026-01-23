Religion, psychanalyse, hypnose : François Roustang à l'oeuvre

13h Accueil : François Bordes, Pierre-Louis Fort et Eve-Alice Roustang

13h15. Présentation : Eve-Alice Roustang

13h20. Introduction : Laurie Laufer

13h45-14h10 : Emmanuel Soutrenon, François Roustang et l'hypnose éricksonienne

14h10-15h :Table ronde : Catherine Contour & Bernard Sensfelder (modérateur : François Bordes)

15h-15h25: Léonard Anthony, « Deuil impossible ». L’hypnose, une « éco-thérapie » pour reconfigurer le lien

15h25-15h40 : Questions

15h40-16h : Pause

16h-16h25 : Monique David-Ménard, « Critique et clinique » dans l'œuvre de François Roustang

16h25-16h50 : Artin Bassiri Tabrizi, Roustang et Freud : détourner la psychanalyse par l’hypnose

16h50-17h15: Nicolas du Chaxel, François Roustang au risque de la scolastique médiévale, retour sur sa formation académique initiale

17h15-17h30 : Questions

18h : Salle de conférence Simone Veil

Jean-Marc Benhaiem, François Roustang : la passion de guérir

Comité scientifique : François Bordes (IMEC), Jean-Christophe Coffin (Paris 8),Pierre-Louis Fort (CY Cergy Paris), Laurie Laufer (Paris Cité), Eve-Alice Roustang

Lieu : Maison des Sciences Humaines Annie Ernaux, 33 bd du port à Cergy-Pontoise, CY Cergy Paris Université

Organisé par : François Bordes, Pierre-Louis Fort, Eve-Alice Roustang

Avec le concours de : CY Cergy Paris université ; UMR Héritages - CNRS - Ministère de la Culture ; IMEC