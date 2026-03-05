Fantaisies européennes, 1750-1900 (Mulhouse & en ligne)

Fantaisies européennes (1750-1900)

Cycle de journées d’études coordonné par Filip Kekus

Université de Haute-Alsace — Institut de recherche en Langues et Littératures Européennes (ILLE - UR 4363)

Séance d’introduction — 26 mars 2026

(14h-16h30)

—

-14h : Filip Kekus (UHA) — Présentation générale du cycle et introduction à la séance

-14h15 : Bernard Vouilloux (Sorbonne Université) — « La compulsion généalogique de la fantaisie »

-15h15 : Henri Scepi (Sorbonne Nouvelle) — « Une fantaisie fin de siècle existe-t-elle ? »

—

La séance aura lieu à la Faculté des Lettres, Langues et Sciences Humaines, 10 Rue des Frères Lumière, 68100 Mulhouse, salle Gandjavi.

Il sera possible de suivre la séance par Webex. Un lien sera adressé sur demande à : filip.kekus@uha.fr.