Chercher, exposer, trouver #2. Les variations de l'exposition (Liège, Belgique)

Après une première rencontre au Musée d’archéologie de Nice / Cimiez en 2024 qui a permis de mettre en avant le caractère heuristique des expositions pour les chercheurs et chercheuses de divers horizons, la deuxième édition de Chercher-exposer-trouver vise à approfondir notre compréhension des effets de l’écriture expographique sur la recherche et ses objets.

Ces effets seront cette fois abordés à travers les logiques de reprise des expositions et de leurs objets-satellites. Ces variations concernent autant les produits d’exposition (les écrits) que les méthodes dérivées de l’écriture expographique : exposition itinérante (qui implique réécriture ou traduction), exposition miniature (cabinet de curiosité et autre format portatif qui s’appuie sur le même langage), ou encore les produits d’éditions qui découlent de l’exposition ou qui s’en inspirent (catalogue, folio, etc.).

Interroger ce que font ces variations permettra d’identifier autant les logiques heuristiques de l’écriture expographique, que celles des réécritures, pour penser l’exposition non comme une fin en soi, mais comme un moyen pour les chercheur·es-en-train-de-chercher. Comme pour la première édition, cette deuxième rencontre, pluridisciplinaire, vise une meilleure compréhension des expositions comme objets complexes, en prenant en compte leur diversité historique, théorique et politique. Il s’agit ainsi de poser les bases d’un champ interdisciplinaire, les Exhibition Studies, qui considère les expositions non seulement comme des formes de créations contemporaines ou patrimoniales, mais aussi comme des dispositifs de recherche et de création à part entière.

—

Colloque organisé par l’Université de Liège, en collaboration avec l’UCLouvain,

sous la direction de Camille Béguin (ULiège), Thomas Beyer (ULiège), Sofiane Laghouati (Domaine & Musée royal de Mariemont / UCLouvain),

Nicolas Navarro (ULiège) et Anne Reverseau (FNRS / UCLouvain).

—

Programme

Jeudi 2 avril 2026

9h15: Camille Béguin (ULiège), Introduction aux dérivés méthodologiques de l’exposition

SESSION 1 - Les variations itinérantes - avec Camille Béguin et Nicolas Navarro

9h30: Gaëlle Crenn (Université de Lorraine – CREM), L’exposition de collecte comme variation sur le projet muséal : le cas de Mission Dakar- Djibouti, 1931–1933. Contre-enquêtes.

10h00:Jessica Cendoya (Université Bordeaux Montaigne – MICA), Les variations itinérantes du Guernica : écritures expographiques et mémoire(s) en mouvement.

11h00: Camille Hoffsummer (ULiège – UR AAP), Du mythe de l’exposition à l’exposition mythique : ce que l’itinérance fait à l’exposition. L’exemple de Entartete Kunst (1937) et de Family of Man (1955).

11h30: Sophie Decroupet (Université de Gand), Expositions itinérantes et transferts culturels : le cas des expositions environnementales.

SESSION 2 - Les variations portatives - avec Sofiane Laghouati et Anne Reverseau

14h00: Thomas Beyer (ULiège, Pôle muséal et culturel), Corentin Lahouste (FNRS – UCLouvain/Musée royal de Mariemont) et Céline Moureau (Centre d’interprétation de la pierre de Sprimont), Les cabinets de curiosité de la recherche, table ronde animée par Anne Reverseau et Sofiane Laghouati.

15h00: Hubert Renard (artiste, Paris), L’exposition d’Hubert Renard.

15h30: Myriam Suchet (Sorbonne nouvelle – Paris 3 / Centre d’études québécoises), Des arborescences virtuelles aux navigations IRL, l’expérience du site enfrancaisaupluriel.fr .

16h30:Visite du Trinkhall Museum avec Carl Havelange (directeur).

—

Vendredi 3 avril 2026

SESSION 3 - Les variations méthodologiques - avec Thomas Beyer et Yves Winkin

09h30: Alexander Streitberger (UCLouvain), Staged research. L’exposition comme forme hybride de recherche.

10h00: Sofiane Laghouati (Domaine & Musée royal de Mariemont / UCLouvain), Créer les conditions d’une recherche sur les expositions littéraires (2012–2026) : bilan d’un site-atelier, de ses dispositifs et écrits (litteraturesmodesdemploi.org).

11h00: Fanny Fouché (Université Paris Descartes – CANTHEL), Une présentation au cœur du parcours pendant les travaux du musée de Cluny : laboratoire pour la recherche expographique ?

11h30: Brigitte Auziol (Nîmes Université, UPR Projekt), Variations curatoriales : quand une collection de design devient le matériau d’une recherche

SESSION 4 - Les variations éditoriales - avec Sofiane Laghouati et Anne Reverseau

14h00: Caroline Sebilleau (ESADTPM), Carte(s) Mémoire(s) : espace < > pages < > espace.

14h30: Félixe Kazi-Tani (Université Paul Valéry – Montpellier / Villa Arson), Editing : agencer des espaces sensibles et dynamiques pour l’intelligibilité, de l’installation à l’édition.

15h00: Mots collectifs de la (presque) fin.

16h30: Nolwen Vouiller (EHESS / ULiège), visite commentée, Du manuscrit à l’exposition, et vice versa. L’exposition Karnali : vies et morts autour de la rivière, Théâtre de Liège, salle des Pieds Légers.