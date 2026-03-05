Interroger le phénomène de la New Romance (Séminaire "Cultures Populaires Cultures Savantes", Lyon)

La dernière séance du séminaire "Cultures Populaires Cultures Savantes" sera consacrée au phénomène de la New Romance.

Nous accueillerons :

Adeline-Florimond-Clerc (Université de Lorraine) : « New Romance, décryptage d'un phénomène éditorial ».

Louis Gabrysiak (Centre européen de sociologie et de science politique) : « New Romance: réception d'un genre controversé »

La séance se tiendra à l'Université Lyon 3, 18 rue Chevreul, salle de la Rotonde, le vendredi 13 mars 2026 de 10h à 12h.