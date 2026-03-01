Cahiers Fablijes, n° 3 | 2025 : "Théâtres d’enfance méconnus des XVIIIe et XIXe siècles" (dir. Béatrice Ferrier & Marine Wisniewski)

Ce numéro des Cahiers Fablijes part du constat qu’un pan entier du théâtre d’enfance des xviiie et xixe siècles – tant dans ses textes que dans ses pratiques scéniques – demeure largement ignoré par la recherche. En mettant au jour des corpus négligés, en interrogeant leurs modalités de représentation, de circulation et de réception, ce dossier entend rendre compte de la diversité de ces expériences théâtrales.

L’attention portée aux dispositifs dramaturgiques, aux choix thématiques – notamment à la représentation de la violence – et aux contextes institutionnels permet d’en mesurer la portée morale, religieuse et sociale. Il s’agit ainsi de mieux comprendre les continuités et les discontinuités qui relient ces théâtres d’enfance aux formes contemporaines du théâtre de jeunesse, aujourd’hui en plein essor, et d’inscrire ces pratiques anciennes dans une histoire culturelle renouvelée de l’enfance et de la scène.

—

Sommaire

Béatrice Ferrier et Marine Wisniewski

Introduction. Théâtres d’enfance méconnus des xviiie et xixe siècles : textes et contextes

Théâtre scolaire des xviie-xviiie siècles

Agathe Giraud et Clément Scotto di Clemente

Mourir à hauteur d’enfant : les morts dans les tragédies du collège de Clermont aux xviie et xviiie siècles

Nicolas Brucker

Violence publique, violence domestique. Le martyre chrétien dans le théâtre d’éducation au xviiie siècle

Nicolas Réquédat

Les Athalie masculinisées des collèges du xviiie siècle : adaptation et circulation du théâtre racinien

Théâtre d'éducation des xviiie-xixe siècles

Francis Marcoin

Sagesse des bœufs, violence des hommes ou le refus du drame chez Berquin

Magali Fourgnaud

La violence dans le théâtre de Berquin : un apport pour l’histoire culturelle du social

Marie-Emmanuelle Plagnol-Diéval

Relire le théâtre jeunesse de Césarie Farrenc

Théâtre d'enfance sur les scènes du xixe siècle

Barbara T. Cooper

Le Monte-Cristo de la jeunesse, pièce inédite d’Antoine J.‑B. Simonnin jouée au théâtre Comte en 1847

Elena Mazzoleni

Au-delà des frontières dramaturgiques et socioculturelles : le théâtre d’enfance américain au xixe siècle

—

Varia

Mathilde Lévêque

« Lectures amusantes et variées » : littératures étrangères en traduction dans le Journal des demoiselles (1834-1847)