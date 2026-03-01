Cahiers Fablijes, n° 3 | 2025 : "Théâtres d’enfance méconnus des XVIIIe et XIXe siècles" (dir. Béatrice Ferrier & Marine Wisniewski)
Ce numéro des Cahiers Fablijes part du constat qu’un pan entier du théâtre d’enfance des xviiie et xixe siècles – tant dans ses textes que dans ses pratiques scéniques – demeure largement ignoré par la recherche. En mettant au jour des corpus négligés, en interrogeant leurs modalités de représentation, de circulation et de réception, ce dossier entend rendre compte de la diversité de ces expériences théâtrales.
L’attention portée aux dispositifs dramaturgiques, aux choix thématiques – notamment à la représentation de la violence – et aux contextes institutionnels permet d’en mesurer la portée morale, religieuse et sociale. Il s’agit ainsi de mieux comprendre les continuités et les discontinuités qui relient ces théâtres d’enfance aux formes contemporaines du théâtre de jeunesse, aujourd’hui en plein essor, et d’inscrire ces pratiques anciennes dans une histoire culturelle renouvelée de l’enfance et de la scène.
—
Introduction. Théâtres d’enfance méconnus des xviiie et xixe siècles : textes et contextes
Théâtre scolaire des xviie-xviiie siècles
Mourir à hauteur d’enfant : les morts dans les tragédies du collège de Clermont aux xviie et xviiie siècles
Violence publique, violence domestique. Le martyre chrétien dans le théâtre d’éducation au xviiie siècle
Les Athalie masculinisées des collèges du xviiie siècle : adaptation et circulation du théâtre racinien
Théâtre d'éducation des xviiie-xixe siècles
Sagesse des bœufs, violence des hommes ou le refus du drame chez Berquin
La violence dans le théâtre de Berquin : un apport pour l’histoire culturelle du social
Relire le théâtre jeunesse de Césarie Farrenc
Théâtre d'enfance sur les scènes du xixe siècle
Le Monte-Cristo de la jeunesse, pièce inédite d’Antoine J.‑B. Simonnin jouée au théâtre Comte en 1847
Au-delà des frontières dramaturgiques et socioculturelles : le théâtre d’enfance américain au xixe siècle
—
Varia
« Lectures amusantes et variées » : littératures étrangères en traduction dans le Journal des demoiselles (1834-1847)