Claudine Galea : gestes d'écriture (Albi)

Le colloque "Claudine Galea : gestes d'écriture" est organisé par l'INU Champollion d'Albi du 17 au 19 mars, avec le soutien du groupe de recherche Textes contextes frontières (TCF) d'Albi, du laboratoire LLA-Créatis de l'Université Toulouse Jean-Jaurès, du laboratoire Rirra 21 de l'Université Paul-Valéry de Montpellier, et de l'IUF.

Programme

Mardi 17 mars, Médiathèque Pierre-Amalric

15h30 ▪ Arno Bertina, romancier, EHESS chaire artistique, Paris ▪ « Claudine Galea romancière »

16h15 ▪ Cristina Vinuesa Muñoz, chercheuse, traductrice et metteuse en scène, Universidad complutense, Madrid ▪ « Traduire le théâtre de Claudine Galea : une écriture du rythme, une expérience depuis la scène, un corps à corps avec les acteurs »

18h30 ▪ Cinéma salle Arcé : Amours sourdes de Clara Petazzoni, suivie de Serre moi fort de Mathieu Amalric

Mercredi 18 mars, INU Champollion

9h30 ▪ Thibault Faynert, Université de Poitiers, FoReLLIS ▪ « Radiographie d'un espace d'écriture : étude de l'atelier de création de Claudine Galea »

10h ▪ Esther Laso y León, Universidad de Alcalá, Madrid ▪ « Variations sur le thème de la tragédie des routes migratoires maritimes »

11h00 ▪ Au bois de Claudine Galea, une fiction sonore réalisée par Laurence Courtois pou France Culture

14h ▪ Claire Olivier, Université de Limoges, EHIC ▪ « Lier, lisser, tramer : écrire avec »

14h30 ▪ Julien Botella, Université Toulouse Jean-Jaurès, LLA-Creatis ▪ « Incantations-incarnations-vocalité : à l’écoute de Sept vies de Patti Smith et Le corps plein d'un rêve »

15h ▪ Arnaud Maïsetti, Aix-Marseille Université ▪ « Du manque à l’image. Devenirs intermédiaux de Je reviens de loin à Serre moi fort »

17h ▪ Scène Nationale d’Albi-Tarn : Table ronde « D’un geste (à) l’autre : porter le texte à l’écran, à la scène, à la radio »

19h ▪ Scène Nationale d’Albi-Tarn : Fake de Claudine Galea, par la Compagnie Le Feu au Lac, mise en scène Émilie Lafarge

Jeudi 19 mars, INU Champollion

10h ▪ Laura Lahaye Vantroyen, Université Paul-Valéry Montpellier, Rirra 21 ▪ « “il n'y a pas de genre à je t'aime” : (a)morphose de l'amour dans les romans illustrés de Claudine Galea »

10h30 ▪ Jérémie Majorel, Université Paris Nanterre, CSLF – OEC ▪ « En découdre : voix et image maternelles dans les romans de Claudine Galea »

11h15 « Remix – Langue » (avec Thibault Faynert, Marie Saint Martin, et Julien Botella)

14h ▪ Christiane Connan-Pintado, Université Montaigne Bordeaux, telem ▪ « Ecrire pour et sur l’enfance. Les albums de Claudine Galea : iconotexte et poétique du métissage »

14h30 ▪ Marie Saint Martin, Sorbonne Université, Paris, CRLC / Université de Rouen, CéRédl ▪ « Voix féminines dans le théâtre de Claudine Galea : du dramatique au politique, par les brisures du silence »

15h45 « Remix – Image » (avec Laura Lahaye Vantroyen, Arnaud Maïsetti et Jérémie Majorel)

16h30 Carte blanche à Clara Petazonni, cinéaste et documentariste, en dialogue avec Claudine Galea

17h30 ▪ Anibal Tobac, Albi : « La question ultime »

18h30 ▪ Lear for real, avec Claudine Galea, Sophie Lahayville et Laurent Ziserman

Ce colloque sera le point d'orgue de la Biennale des écritures contemporaines qui se déroulera à Albi du 9 au 20 mars 2026 et sera consacrée, pour sa première édition, à l'oeuvre de Claudine Galea et à ses adaptations cinématographiques, scéniques et radiophoniques. Tout le programme des événements est à retrouver en ligne : https://blogs.univ-jfc.fr/bec/