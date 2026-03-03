Les circulations de Don Quichotte dans la littérature d’enfance et de jeunesse en Europe, XVIIIe-XXIe s. (Arras)

Programme

13h : Béatrice Ferrier et David Marcinkowski : introduction

Circulations en France

13h15 : Esther Leon y Laso : Un patrimoine universel à hauteur de la jeunesse : l’histoire du Quichotte

13h45 : Francis Marcoin : "Le Don Quichotte de la jeunesse": approche bibliographique et culturelle.

Discussions

Pause

Circulations en Espagne

14h 45 : Caroline Lyvet : "Treinta mil volúmenes se han impreso de mi historia" : réception et circulation du Don Quichotte en Espagne du Siècle d’Or au XXIe siècle.

15h15 : David Marcinkowski : Adapter, prescrire, contester : trajectoire scolaire du Don Quichotte pour enfants de 1905.

Discussions

Pause

16h15 : Table ronde