Emily Lombardero, Cécile Narjoux, Sandrine Vaudry-Luigi (dir.), La langue de Marie-Hélène Lafon
Des romans au « style remarquable », d’où émane un « plaisir des mots » : telles sont les critiques souvent suscitées par la prose de Marie-Hélène Lafon.
Ce volume réunit les travaux d’une quinzaine de spécialistes de langue et de stylistique qui, à partir de différentes entrées – temps verbaux, phrase et ponctuation, discours et pensées représentés –, tentent de mettre au jour ce qui rend le style de l’autrice remarquable, à la fois si singulier et si familier.
Actes du Colloque de Paris, mai 2024.
—
Emily LOMBARDERO est maîtresse de conférences en sciences du langage et littérature française à l’université de Paris Cité.
Cécile NARJOUX est professeure en langue française à l’université de Paris Cité.
Sandrine VAUDREY-LUIGI est maîtresse de conférences en littérature, stylistique et langue françaises des XXe et XXIe siècles à l’Université Bourgogne Europe.
—
Sommaire
Introduction
Emily Lombardero, Cécile Narjoux et Sandrine Vaudrey-Luigi
« Il neige »
Marie-Hélène Lafon
PREMIÈRE PARTIE
« Le temps qui passait » : passé, présent et possible dans les récits de Marie-Hélène Lafon
Les plis du temps
Dominique Rabaté
« Embrasser les temps », conjurer la fin ? Réflexion sur la variation des temps verbaux chez Marie-Hélène Lafon à partir des Derniers Indiens et de Nos Vies
Chloé Brendlé
Le temps des « possibles abolis » : usages du conditionnel passé chez Marie-Hélène Lafon
David Galland
Ne pas faire d'histoire : la négation et ses figures chez Marie-Hélène Lafon
Agnès Fontvieille
« Au nom du père » : les noms de parenté dans les récits de Marie-Hélène Lafon
Emily Lombardero
DEUXIÈME PARTIE
« Coulées de mots sans raison » : continuités et discontinuités de la prose
« Si encombré d'images rugueuses » : de la composition par "blocs erratiques" dans L'Annonce de Marie-Hélène Lafon
Laurent Susini
La fluidité stylistique dans L'Annonce
Anne-Marie Paillet
Le corps retrouvé de la langue
Florien Préclaire
Ce que nous dit le point-virgule de la langue de Marie-Hélène Lafon
Sandrine Vaudrey-Luigi
Quand on parle : à l'écoute de Joseph, de Marie-Hélène Lafon
Catherine Rannoux
TROISIÈME PARTIE
« Tous ces mot apprivoisés » : des intertextes aux discours représentés
L'immuable et le changeant : Marie-Hélène Lafon et Flaubert, perspectives narratives, stylistiques et critiques
Estelle Mouton-Rovira
La traversée des discours représentés dans Les Pays de Marie-Hélène Lafon
Bérengère Moricheau-Airaud
« Un travail muet d'ajustement, de raccord » : les non-coïncidences du dire dans Les Pays et Les Sources de Marie-Hélène Lafon
Cécile Narjoux
Traces d'oralité. La langue parlée de Marie-Hélène Lafon
Stella Pinot
Dire et représenter le parler des cantalous dans Les Pays et dans Les Sources de Marie-Hélène Lafon
Claire Stolz
Entretien de Marie-Hélène Lafon avec Sandrine Vaudrey-Luigi
Ouvrages et références cités dans les articles