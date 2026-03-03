Collectif
Nouvelle parution
Emily Lombardero, Cécile Narjoux, Sandrine Vaudry-Luigi (dir.), La langue de Marie-Hélène Lafon

  • Dijon, Éditions universitaires de Dijon, coll. "Langages", 2025
  • 278 pages
Des romans au « style remarquable », d’où émane un « plaisir des mots » : telles sont les critiques souvent suscitées par la prose de Marie-Hélène Lafon.

Ce volume réunit les travaux d’une quinzaine de spécialistes de langue et de stylistique qui, à partir de différentes entrées – temps verbaux, phrase et ponctuation, discours et pensées représentés –, tentent de mettre au jour ce qui rend le style de l’autrice remarquable, à la fois si singulier et si familier.

Actes du Colloque de Paris, mai 2024.

Emily LOMBARDERO est maîtresse de conférences en sciences du langage et littérature française à l’université de Paris Cité.

Cécile NARJOUX est professeure en langue française à l’université de Paris Cité.

Sandrine VAUDREY-LUIGI est maîtresse de conférences en littérature, stylistique et langue françaises des XXe et XXIe siècles à l’Université Bourgogne Europe.

Sommaire

Introduction
            Emily Lombardero, Cécile Narjoux et Sandrine Vaudrey-Luigi
 
« Il neige »
            Marie-Hélène Lafon
 
PREMIÈRE PARTIE

« Le temps qui passait » : passé, présent et possible dans les récits de Marie-Hélène Lafon
 
Les plis du temps
            Dominique Rabaté
 
« Embrasser les temps », conjurer la fin ? Réflexion sur la variation des temps verbaux chez Marie-Hélène Lafon à partir des Derniers Indiens et de Nos Vies
            Chloé Brendlé
 
Le temps des « possibles abolis » : usages du conditionnel passé chez Marie-Hélène Lafon
            David Galland
 
Ne pas faire d'histoire : la négation et ses figures chez Marie-Hélène Lafon
            Agnès Fontvieille
 
« Au nom du père » : les noms de parenté dans les récits de Marie-Hélène Lafon
            Emily Lombardero
 
DEUXIÈME PARTIE

« Coulées de mots sans raison » : continuités et discontinuités de la prose
 
« Si encombré d'images rugueuses » : de la composition par "blocs erratiques" dans L'Annonce de Marie-Hélène Lafon
            Laurent Susini
 
La fluidité stylistique dans L'Annonce
            Anne-Marie Paillet
 
Le corps retrouvé de la langue
            Florien Préclaire
 
Ce que nous dit le point-virgule de la langue de Marie-Hélène Lafon
            Sandrine Vaudrey-Luigi
 
 Quand on parle : à l'écoute de Joseph, de Marie-Hélène Lafon
            Catherine Rannoux
 
TROISIÈME PARTIE

« Tous ces mot apprivoisés » : des intertextes aux discours représentés
 
L'immuable et le changeant : Marie-Hélène Lafon et Flaubert, perspectives narratives, stylistiques et critiques
            Estelle Mouton-Rovira
 
La traversée des discours représentés dans Les Pays de Marie-Hélène Lafon
            Bérengère Moricheau-Airaud
 
« Un travail muet d'ajustement, de raccord » : les non-coïncidences du dire dans Les Pays et Les Sources de Marie-Hélène Lafon
            Cécile Narjoux
 
Traces d'oralité. La langue parlée de Marie-Hélène Lafon
            Stella Pinot
 
Dire et représenter le parler des cantalous dans Les Pays et dans Les Sources de Marie-Hélène Lafon
            Claire Stolz
 
 
 
Entretien de Marie-Hélène Lafon avec Sandrine Vaudrey-Luigi
 
 
Ouvrages et références cités dans les articles