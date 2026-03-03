Emily Lombardero, Cécile Narjoux, Sandrine Vaudry-Luigi (dir.), La langue de Marie-Hélène Lafon

Des romans au « style remarquable », d’où émane un « plaisir des mots » : telles sont les critiques souvent suscitées par la prose de Marie-Hélène Lafon.

Ce volume réunit les travaux d’une quinzaine de spécialistes de langue et de stylistique qui, à partir de différentes entrées – temps verbaux, phrase et ponctuation, discours et pensées représentés –, tentent de mettre au jour ce qui rend le style de l’autrice remarquable, à la fois si singulier et si familier.

Actes du Colloque de Paris, mai 2024.

—

Emily LOMBARDERO est maîtresse de conférences en sciences du langage et littérature française à l’université de Paris Cité.



Cécile NARJOUX est professeure en langue française à l’université de Paris Cité.



Sandrine VAUDREY-LUIGI est maîtresse de conférences en littérature, stylistique et langue françaises des XXe et XXIe siècles à l’Université Bourgogne Europe.

—

Sommaire

Introduction

Emily Lombardero, Cécile Narjoux et Sandrine Vaudrey-Luigi



« Il neige »

Marie-Hélène Lafon



PREMIÈRE PARTIE

« Le temps qui passait » : passé, présent et possible dans les récits de Marie-Hélène Lafon



Les plis du temps

Dominique Rabaté



« Embrasser les temps », conjurer la fin ? Réflexion sur la variation des temps verbaux chez Marie-Hélène Lafon à partir des Derniers Indiens et de Nos Vies

Chloé Brendlé



Le temps des « possibles abolis » : usages du conditionnel passé chez Marie-Hélène Lafon

David Galland



Ne pas faire d'histoire : la négation et ses figures chez Marie-Hélène Lafon

Agnès Fontvieille



« Au nom du père » : les noms de parenté dans les récits de Marie-Hélène Lafon

Emily Lombardero



DEUXIÈME PARTIE

« Coulées de mots sans raison » : continuités et discontinuités de la prose



« Si encombré d'images rugueuses » : de la composition par "blocs erratiques" dans L'Annonce de Marie-Hélène Lafon

Laurent Susini



La fluidité stylistique dans L'Annonce

Anne-Marie Paillet



Le corps retrouvé de la langue

Florien Préclaire



Ce que nous dit le point-virgule de la langue de Marie-Hélène Lafon

Sandrine Vaudrey-Luigi



Quand on parle : à l'écoute de Joseph, de Marie-Hélène Lafon

Catherine Rannoux



TROISIÈME PARTIE

« Tous ces mot apprivoisés » : des intertextes aux discours représentés



L'immuable et le changeant : Marie-Hélène Lafon et Flaubert, perspectives narratives, stylistiques et critiques

Estelle Mouton-Rovira



La traversée des discours représentés dans Les Pays de Marie-Hélène Lafon

Bérengère Moricheau-Airaud



« Un travail muet d'ajustement, de raccord » : les non-coïncidences du dire dans Les Pays et Les Sources de Marie-Hélène Lafon

Cécile Narjoux



Traces d'oralité. La langue parlée de Marie-Hélène Lafon

Stella Pinot



Dire et représenter le parler des cantalous dans Les Pays et dans Les Sources de Marie-Hélène Lafon

Claire Stolz







Entretien de Marie-Hélène Lafon avec Sandrine Vaudrey-Luigi





Ouvrages et références cités dans les articles