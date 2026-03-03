Ugo Dionne, Aude Leblond (dir.), Nouvelles aventures du chapitre. Division narrative et poétique des supports

AVEC LES CONTRIBUTIONS D'ISABELLE ARSENEAU, ALAIN BOILLAT, THOMAS CONRAD, ROBERT DION, UGO DIONNE, FRANCIS GINGRAS, MARIE-PASCALE HUGLO, CAMILLE KOSKAS, AUDE LEBLOND, DIANE LEBLOND, MATTHIEU LETOURNEUX, ARIANE MAYER, PATRICK MORAN, FRANÇOISE REVAZ ET RICHARD SAINT-GELAIS.

Avec cet ouvrage, on pénètre dans le laboratoire du texte narratif en prenant le chapitre pour fil rouge. La division chapitrale permet en effet de penser conjointement des objets qu’on traite généralement de façon séparée : l’expérience de la lecture et la matérialité du support ; la littérature de genre et la création expérimentale ; le manuscrit médiéval et le livre moderne.

Fondées sur de riches études de cas – des premiers chapitrages de la Bible et des proses arthuriennes jusqu’au cinéma ou aux récits « nativement numériques », en passant par Balzac, Zola, David Mitchell ou Éric Plamondon –, les études réunies ici montrent comment le chapitre peut être un lieu de tension (entre le commerce et la légitimité littéraire, entre les désirs de l’écrivain et les exigences de l’éditeur). Quand elle agit comme un ensemble de repères familiers, la structure chapitrale est aussi un lieu d’apaisement, garantissant le confort de la lecture. Enfin, lorsqu’il met en échec le ronron de la narration pour attirer l’attention sur son jeu avec la forme, le découpage devient le lieu d’une exploration des possibles et des limites du récit.

Aboutissement d’un grand projet de recherche international, ce recueil est une invitation à suivre le chapitre dans ses anciennes tout comme dans ses nouvelles aventures.

Feuilleter l'ouvrage…

Ugo Dionne est professeur agrégé au Département des littératures de langue française de l’Université de Montréal.

Aude Leblond est maîtresse de conférences en littérature française du XXᵉ siècle à l’Université Sorbonne Nouvelle.