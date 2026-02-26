Cartographies de Voltaire au Portugal. XVIIIe-XXIe siècles
Collectif
Sous la direction de Marta Teixeira Anacleto
Paris, Classiques Garnier, coll. « POLEN - Pouvoirs, lettres, normes », n° 40, 2026.
Les études qui composent ce volume dessinent une cartographie littéraire des traductions portugaises des œuvres de Voltaire – fictions, théâtre, poème épique, essais philosophiques et politiques – en évaluant les confluences poétiques des traductions avec la littérature et la culture portugaises.
