Collectif
Nouvelle parution
Cartographies de Voltaire au Portugal. XVIIIe-XXIe siècles

Cartographies de Voltaire au Portugal. XVIIIe-XXIe siècles

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "POLEN - Pouvoirs, lettres, normes", 2026
  • EAN : 9782406198093
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-19811-6
  • 594 pages
  • Prix : 28
  • Date de publication :
Publié le par Mihai Duma (Source : Classiques Garnier)

Collectif

Cartographies de Voltaire au Portugal. XVIIIe-XXIe siècles

Sous la direction de Marta Teixeira Anacleto

Paris, Classiques Garnier, coll. « POLEN - Pouvoirs, lettres, normes », n° 40, 2026.

Les études qui composent ce volume dessinent une cartographie littéraire des traductions portugaises des œuvres de Voltaire – fictions, théâtre, poème épique, essais philosophiques et politiques – en évaluant les confluences poétiques des traductions avec la littérature et la culture portugaises.

Table des matières

Existe également en version reliée - EAN 9782406198109 - au prix de 89 euros