Fabrice P. Saint-Pierre, Mélissa Thériault (dir.), Utopia Laurentiana. Science-fiction du terroir canadien-français (1839-1944)

Dossier préparé par Fabrice P. Saint-Pierre et Mélissa Thériault.

Préface de Caroline Loranger

Bien avant la Révolution tranquille et la modernisation du Québec, des écrivains de ce qu’on appelait toujours à l’époque le Bas-Canada ont imaginé des Canadiens français vivant dans des cités sous les mers, se déplaçant à bords de dirigeables ou d’avions, visitant la lune et créant des machines qui altèrent le climat pour rendre fertiles les terres du Grand Nord. D’autres ont anticipé les appels vidéo, évoqué un pont monumental reliant Québec et Lévis, qui n’est pas sans rappeler le tristement célèbre troisième lien, alors que les plus avant-gardistes ont anticipé, un siècle avant Elon Musk et ses semblables, le transport de millions d’êtres humains vers la planète Mars!

Laissés pour nous comme le contenu d’une capsule temporelle, les récits dénichés et dépoussiérés pour cet ouvrage constituent une véritable science-fiction canadienne-française (SFCF), qui possède ses propres codes. À la fois si proche et si éloignée des réalités d’aujourd’hui, la SFCF nous parle de l’histoire, des craintes et des espoirs d’un peuple qui était toujours à la recherche de ce qui faisait son unicité et son identité culturelle. Cet ouvrage présente 13 extraits de nouvelles, mais aussi de romans publiés entre 1839 et 1944, le tout accompagné d’une préface et d’une présentation signée par Caroline Loranger, Fabrice P. Saint-Pierre et Mélissa Thériault.

Avec des extraits de textes de Napoléon Aubin, Ulric Barthe, Jean Berthos, Emma-Adèle Bourgeois-Lacerte, Emmanuel Desrosiers, Wenceslas-Eugène Dick, Armand Grenier, Jean-Charles Harvey, François Hertel, Alexandre Huot, Jules Jéhin-Prume, Ubald Paquin, Jules-Paul Tardivel.

À propos de l'équipe

Spécialiste de la littérature québécoise populaire du XIXe et XXe siècle, Caroline Loranger s’intéresse à l’imaginaire des genres littéraires, à la poétique du support, aux théories du roman et à l’histoire culturelle.

Formé en psychologie et passionné de SF, Fabrice P. Saint-Pierre a publié Le Sénatorium et la trilogie dystopique The Province of Quebec. Il se consacre également à l’encadrement à distance et au militantisme syndical.



Mélissa Thériault est spécialiste en philosophie de l’art et esthétique ; ses travaux portent sur les pratiques populaires, le croisement entre la philosophie et la littérature des femmes ainsi que l’artivisme autochtone.

