Raconter l’histoire du théâtre. Comment et pourquoi ?

Sous la direction de Andrea Fabiano, Agathe Giraud, Florence Naugrette, Clément Scotto di Clemente et Violaine Vielmas

Que raconte l’histoire du théâtre ? Soumise à l’histoire littéraire qui valorisait le canon, elle s’est longtemps focalisée sur l’histoire des œuvres et des auteurs, sans toutefois méconnaître l’influence des grands interprètes sur leurs rôles, ni celle des institutions, du champ économique et de la sociologie des publics dans la hiérarchie et la poétique des genres. Le renouveau insufflé par l’histoire culturelle à l’étude du théâtre a ouvert celle-ci à de nouveaux objets et à une pluralité croissante des approches, auxquelles contribuent aujourd’hui notamment les gender studies et les post-colonial studies. L’émergence dans le discours savant de nouveaux agents du fait théâtral (métiers de l’ombre ou des coulisses, pratiques amateur, troupes, auteurs et autrices invisibilisés, formes réputées mineures car populaires, etc.) et le crédit croissant porté aux archives du spectacle, en élargissant le champ des connaissances, font aussi s’écrouler nombre de légendes d’une historiographie fondée sur des mythèmes obligés, liés notamment au récit national, à une périodisation par le succès, la chute, le scandale, la rupture et la polarisation parfois forcée entre tradition et nouveauté, à des storytellings de l’affrontement, de l’idéalisation ou de l’héroïsation.

À partir de cas concrets, le présent volume réunit des réflexions sur les méthodes (comment ?) et les enjeux (pourquoi ?) du récit en histoire du théâtre. En quoi celui-ci varie-t-il selon la position discursive de ses auteurs et autrices, doctes, universitaires, curieux ou artistes ? Quelle incidence le genre et le support (dictionnaire, traité, manuel, revue engagée, bande dessinée, mémoires, pièce métathéâtrale…) ont-ils sur la forme et l’orientation mémorielle du récit ? Comment les périmètres évolutifs du champ des différentes disciplines qui ont le théâtre pour objet, et dont l’intersection forme les études théâtrales, reconfigurent-ils l’histoire du théâtre ? Autant de questions auxquelles répondent ici, chacun à sa manière, les spécialistes réunis dans ce collectif, universitaires et professionnels du théâtre, selon trois modes de discours : études, entretiens et pièce de théâtre…

Ouvrage en accès ouvert, disponible gratuitement en téléchargement.

—

Sommaire

Introduction

Agathe Giraud & Clément Scotto di Clemente

—

Première partie – L’historien de théâtre, son identité, ses méthodes et ses sources

L’HOMME DE THÉÂTRE HISTORIOGRAPHE

Luigi Riccoboni, un des premiers historiens du théâtre à l’époque moderne

Beatrice Alfonzetti

Raconter les acteurs italiens : les Notizie istoriche de’ comici italiani de Francesco Bartoli

Giovanna Sparacello

Alexandre Dumas, artisan de la légende romantique à la Comédie-Française

Émilie Gauthier

L’écriture de l’histoire des théâtres lyriques parisiens entre 1847 et 1913

Matthieu Cailliez

Gaston Baty, historien du théâtre ou comment légitimer la mise en scène en écrivant une autre histoire du théâtre

Pierre Causse

SOURCES VIVES

Raconter l’histoire du spectacle par les images, l’exemple de l’école italienne

Renzo Guardenti

Régimes de l’historiette. (D’)écrire la « vie théâtrale » dans la littérature de coulisses en 1900

Léonor Delaunay

Table ronde. Temporalités du récit, points de vue

Entretien de Marianne Bouchardon avec Agathe Sanjuan, Aliette Martin & Roxane Martin

LE THÉÂTRE HISTORIEN DE LUI-MÊME

Chanter l’histoire des théâtres parisiens au xviiie siècle : enjeux et usages du vaudeville

Judith le Blanc

Table ronde. Raconter l’histoire du théâtre par les planches

Entretien de Florence Naugrette avec Florence Viala, Pierre Louis-Calixte, Maxime Kurvers & Thomas Visonneau 7 décembre 2022, Espace des Cordeliers

—

Seconde partie – L’histoire du théâtre, œuvre (géo)politique ?

IDÉALISATIONS ET RÉCIT NATIONAL

Une figure tutélaire dans l’histoire du théâtre : l’exemple de Richelieu

Laura Naudeix

Une comédie française à Londres au xviiie siècle, ou l’échec érigé en mythe patriotique

Charline Granger

L’« âge d’or » dans les manuels scolaires : un exemple de storytelling historiographique aux xixe et xxe siècles

Agathe Giraud

Jean Vilar, ce héros, ce ringard : un mythe biface du théâtre populaire

Violaine Vielmas

En finir avec l’héroïsation des metteurs en scène ? Quelques réflexions à partir du cas de Jean Dasté

Alice Folco

Broadway, machine à mythes

Julie Vatain-Corfdir

L’HISTOIRE DU THÉÂTRE COMME INSTRUMENT IDÉOLOGIQUE

L’histoire comme arme : enjeux stratégiques de l’historiographie française dans les querelles théâtrales du xviie siècle

Clément Scotto di Clemente

L’Histoire du théâtre dessinée d’André Degaine : une vision téléologique de l’histoire au service des idéaux du théâtre populaire

Marion Denizot

Au service de l’État. Les réécritures politiques de l’histoire du théâtre iranien

Fahimeh Najmi

Pour une historiographie décoloniale du théâtre irlandais

Hélène Lecossois

Lecture-spectacle : L’Impromptu de l’Amphi

Remerciements