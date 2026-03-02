Christophe Pradeau, Jessica Desclaux, Théo Millot (dir.), Albert Thibaudet. Une cité des livres
Albert Thibaudet est le critique le plus important de l’entre-deux-guerres mais aussi le plus actuel : l’essentiel de son œuvre a été réédité au cours des vingt dernières années. Il fut l’élève de Bergson, proche de Gide et de Valéry, l’un des chroniqueurs les plus respectés de la NRF. Il a laissé des ouvrages de référence sur Thucydide, sur Flaubert et sur Mallarmé, et a été un observateur clairvoyant de la vie politique française. Aux yeux de ses contemporains, il passe pour un nouveau Montaigne, bâtissant sa cité des livres, sa tour bibliothèque à Tournus en Bourgogne.
Le présent ouvrage invite à pénétrer dans cette bibliothèque, dont nous connaissons la composition grâce à un catalogue de vente aux enchères, mais plus encore dans la bibliothèque intérieure de Thibaudet, celle d’un homme « multilatéral », ouvert aux tendances les plus diverses.
Littérature de toutes les époques, française ou étrangère, mais aussi philosophie, histoire, politique, cinéma : une quinzaine d’études rendent compte de l’extrême variété des rayons qui la composent.
Elles sont complétées par une anthologie réunissant une dizaine d’articles du critique lui-même, rares ou inédits, parmi lesquels un important ensemble consacré à Proust.
Table des matières
ntroduction. « La bibliothèque est fille du dialogue »
Christophe Pradeau et Jessica Desclaux
Première partie
LE RAYON POÉTIQUE
Le Ronsard de Thibaudet (1896) : avec et contre l’École
Emmanuelle Kaës
Le Moyen Âge d’Albert Thibaudet
Alain Corbellari
Deuxième partie
LE RAYON ROMANESQUE
La bibliothèque de Thibaudet comme « ligne de vie »
Isabelle Daunais
Le Stendhal de Thibaudet
Xavier Bourdenet
Flaubert, le laboratoire d’un classique
Jacques Neefs
« La France n’est pas une île ». Albert Thibaudet et la géographie internationale de la littérature
Anne-Frédérique Schläpfer
Troisième partie
LE RAYON PHILOSOPHIQUE
Socrate en mouvement : Socrate insaisissable ? Remarques sur le Socrate d’Albert Thibaudet
Étienne Helmer
Thibaudet, Montaigne et Bergson : le mouvement des Essais au prisme de la durée
Mayeul Delpeuch
Montaigne : de la bibliothèque de Thibaudet au catalogue de Gallimard
Bernard Baillaud
« De nouveaux noms appliqués à de vieilles choses ». Les théories freudiennes et la critique selon Albert Thibaudet
Céline Surprenant
Quatrième partie
LE RAYON POLITIQUE
Thibaudet et Coppet. Anomalies dans la géographie littéraire d’un libéral
Paola Cattani
Albert Thibaudet, penseur de l’individualisme littéraire
Alexandre de Vitry
Cinquième partie
LE RAYON DES ARTS VISUELS
La pulsion imageante d’Albert Thibaudet
Bernard Vouilloux
Thibaudet et le cinéma : une « révolution » à distance
Laurent Le Forestier
ANTHOLOGIE DE TEXTES D’ALBERT THIBAUDET
SUR L’IDÉE DE BIBLIOTHÈQUE
Les vieux papyrus
Revue critique des idées et des livres, 25 janvier 1920
La littérature cosmopolite
Revue critique des idées et des livres, 25 mars 1921
La bibliothèque de la Brède
Journal de Genève, 23 mai 1926
Une bibliothèque de château
Les Nouvelles littéraires, artistiques et scientifiques, 21 juillet 1934
UN LIVRE DE CHEVET
Du style de Montaigne
Boletim do Instituto Frances de Portugal, t. IV, no 3-4, 1934 ;
publication en plaquette : Coimbra, Institut français au Portugal/
Coimbra Editora, 1934
LE DOSSIER PROUST
Introduction. Le devenir-classique d’un écrivain
Christophe Pradeau
Marcel Proust et le roman d’analyse
The London Mercury, mai 1920
Un nouveau Jean-Christophe
Forum, Stockholm, juin 1920
La Prisonnière de Marcel Proust
L’Europe nouvelle, 9 février 1924
Une correspondance de Marcel Proust
L’Europe nouvelle, 24 octobre 1925
Albertine disparue
L’Europe nouvelle, 13 février 1926
La Correspondance générale de Marcel Proust
Candide, 31 juillet 1930
Index des noms propres
Éditions de référence
Liste des auteurs
Remerciements