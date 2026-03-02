Christophe Pradeau, Jessica Desclaux, Théo Millot (dir.), Albert Thibaudet. Une cité des livres

Albert Thibaudet est le critique le plus important de l’entre-deux-guerres mais aussi le plus actuel : l’essentiel de son œuvre a été réédité au cours des vingt dernières années. Il fut l’élève de Bergson, proche de Gide et de Valéry, l’un des chroniqueurs les plus respectés de la NRF. Il a laissé des ouvrages de référence sur Thucydide, sur Flaubert et sur Mallarmé, et a été un observateur clairvoyant de la vie politique française. Aux yeux de ses contemporains, il passe pour un nouveau Montaigne, bâtissant sa cité des livres, sa tour bibliothèque à Tournus en Bourgogne.

Le présent ouvrage invite à pénétrer dans cette bibliothèque, dont nous connaissons la composition grâce à un catalogue de vente aux enchères, mais plus encore dans la bibliothèque intérieure de Thibaudet, celle d’un homme « multilatéral », ouvert aux tendances les plus diverses.

Littérature de toutes les époques, française ou étrangère, mais aussi philosophie, histoire, politique, cinéma : une quinzaine d’études rendent compte de l’extrême variété des rayons qui la composent.

Elles sont complétées par une anthologie réunissant une dizaine d’articles du critique lui-même, rares ou inédits, parmi lesquels un important ensemble consacré à Proust.

Table des matières

ntroduction. « La bibliothèque est fille du dialogue »

Christophe Pradeau et Jessica Desclaux

Première partie

LE RAYON POÉTIQUE

Le Ronsard de Thibaudet (1896) : avec et contre l’École

Emmanuelle Kaës

Le Moyen Âge d’Albert Thibaudet

Alain Corbellari

Deuxième partie

LE RAYON ROMANESQUE

La bibliothèque de Thibaudet comme « ligne de vie »

Isabelle Daunais

Le Stendhal de Thibaudet

Xavier Bourdenet

Flaubert, le laboratoire d’un classique

Jacques Neefs

« La France n’est pas une île ». Albert Thibaudet et la géographie internationale de la littérature

Anne-Frédérique Schläpfer

Troisième partie

LE RAYON PHILOSOPHIQUE

Socrate en mouvement : Socrate insaisissable ? Remarques sur le Socrate d’Albert Thibaudet

Étienne Helmer

Thibaudet, Montaigne et Bergson : le mouvement des Essais au prisme de la durée

Mayeul Delpeuch

Montaigne : de la bibliothèque de Thibaudet au catalogue de Gallimard

Bernard Baillaud

« De nouveaux noms appliqués à de vieilles choses ». Les théories freudiennes et la critique selon Albert Thibaudet

Céline Surprenant

Quatrième partie

LE RAYON POLITIQUE

Thibaudet et Coppet. Anomalies dans la géographie littéraire d’un libéral

Paola Cattani

Albert Thibaudet, penseur de l’individualisme littéraire

Alexandre de Vitry

Cinquième partie

LE RAYON DES ARTS VISUELS

La pulsion imageante d’Albert Thibaudet

Bernard Vouilloux

Thibaudet et le cinéma : une « révolution » à distance

Laurent Le Forestier

ANTHOLOGIE DE TEXTES D’ALBERT THIBAUDET

SUR L’IDÉE DE BIBLIOTHÈQUE

Les vieux papyrus

Revue critique des idées et des livres, 25 janvier 1920

La littérature cosmopolite

Revue critique des idées et des livres, 25 mars 1921

La bibliothèque de la Brède

Journal de Genève, 23 mai 1926

Une bibliothèque de château

Les Nouvelles littéraires, artistiques et scientifiques, 21 juillet 1934

UN LIVRE DE CHEVET

Du style de Montaigne

Boletim do Instituto Frances de Portugal, t. IV, no 3-4, 1934 ;

publication en plaquette : Coimbra, Institut français au Portugal/

Coimbra Editora, 1934

LE DOSSIER PROUST

Introduction. Le devenir-classique d’un écrivain

Christophe Pradeau

Marcel Proust et le roman d’analyse

The London Mercury, mai 1920

Un nouveau Jean-Christophe

Forum, Stockholm, juin 1920

La Prisonnière de Marcel Proust

L’Europe nouvelle, 9 février 1924

Une correspondance de Marcel Proust

L’Europe nouvelle, 24 octobre 1925

Albertine disparue

L’Europe nouvelle, 13 février 1926

La Correspondance générale de Marcel Proust

Candide, 31 juillet 1930

Index des noms propres

Éditions de référence

Liste des auteurs

Remerciements