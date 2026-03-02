Théâtre de femmes du XVIe au XVIIIe siècle : archive, édition, dramaturgie (dir. Isabelle Garnier, Edwige Keller-Rahbé, Emily Lombardero, Isabelle Moreau et Michèle Rosellini)

Ce volume rassemble les actes du colloque Théâtre de femmes du XVIe au XVIIIe siècle : archive, édition, dramaturgie, qui s’est tenu à Lyon les 15, 16 et 17 novembre 2023.

Les articles qu’il réunit reconnaissent leur dette à l’égard des travaux pionniers de Perry Gethner, Aurore Évain et Henriette Goldwyn, qui ont mis au jour un corpus conséquent d’œuvres dramatiques écrites par des femmes en France à l’époque moderne, et prolongent le chantier critique. En s’intéressant au parcours éditorial de ces œuvres, aux formes de leur dramaturgie et à leurs modes d’archivage, les contributeurs et contributrices du volume analysent les stratégies que ces autrices ont dû déployer pour faire jouer et faire imprimer leurs pièces, pour investir des territoires littéraires réputés masculins comme la tragédie, pour diffuser, par l’intermédiaire de la scène, des conceptions politiques, religieuses et morales, voire pour se positionner dans les débats sur les femmes qui traversent les trois siècles envisagés.

Une question apparaît en filigrane de ces études : que fait, en retour, l’objet « femme de théâtre » à la recherche en littérature ? Le manque de sources et la constitution parfois opaque des archives invitent à réfléchir aux pratiques de recherche dans un souci de prudence méthodologique. En contrepartie, s’ouvre un champ d’exploration prometteur, qui met en avant de nouveaux corpus et des formes d'écriture s'attachant, notamment, à représenter de manière inédite les rapports de pouvoir. Travailler sur le théâtre de femmes implique de s’intéresser au théâtre de province, au théâtre privé, aux minores ; de même, la représentation des femmes au théâtre s’inscrit dans le cadre plus large de la représentation des figures dominées. Loin de clore leur objet, les enquêtes présentées ici en laissent donc deviner les prolongements, tant dans l'étude de la vie théâtrale que dans celle de l'implication des femmes dans la création artistique et littéraire.

—

Sommaire

Isabelle Garnier, Edwige Keller-Rahbé, Emily Lombardero, Isabelle Moreau et Michèle Rosellini

Introduction. « La pièce est d’une dame » : le théâtre de femmes de l’édition à la scène (xvie‑xviiie siècles)

Perry Gethner

Avant-propos. La découverte des femmes dramaturges : une aventure personnelle

—

I. Le matrimoine théâtral : des archives aux ressources numériques

Philippe Gambette

Autrices de théâtre du xvie au xviiie siècle : disponibilité en ligne et visibilité

Sara Harvey et Tiphaine Karsenti

Absentes ou invisibles ? Les femmes dramaturges dans le programme « Registres de la Comédie-Française » (xviie-xviiie siècles)

Alicia C. Montoya

Le théâtre des femmes dans le marché européen du livre : enquête dans les catalogues de vente des bibliothèques privées au xviiie siècle

Caroline Mogenet

Collectionner les pièces de théâtre écrites par des femmes sous l’Ancien Régime : parcours dans les fonds de la Bibliothèque nationale de France

—

II. Situations et stratégies : les autrices de théâtre en leur temps

Isabelle Garnier

« Si j’osais la vérité dire » : prédication féminine et connivence évangélique dans la farce Le Mallade de Marguerite de Navarre (1533 ?)

Edwige Keller-Rahbé

« De l’affront qu’on m’a fait je tirerai vengeance » : la némésis comique de Louise-Geneviève de Sainctonge dans L’Intrigue des concerts (1714)

Marie-Emmanuelle Plagnol-Diéval

De la scène de théâtre de société à l’édition : quels parcours pour les autrices fin xviiie-début xixe siècle ?

Charline Granger

Modération politique et éthos féminin : L’Esclavage des Noirs d’Olympe de Gouges

Logan J. Connors

Violence, obligation familiale et participation politique : les autrices dramatiques de la Terreur

—

III. Pratiques de la tragédie chez les femmes dramaturges du xvie au xviiie siècle

Nina Hugot

À la recherche d’Holoferne de Catherine de Parthenay (ca 1574 ?)

Juliette Cherbuliez

Une poésie guerrière ? Saint-Balmon et ses Jumeaux martyrs (1650) au prisme de l’historiographie féministe

Theresa Varney Kennedy

Françoise Pascal, « fille lyonnaise », et son Agathonphile martyr, tragi-comédie (1655)

Dario Maria Nicolosi

Trois reines légendaires dans des tragédies de femmes au xviiie siècle, ou le genre renversé

Thibaut Julian

Les tragédies de Staël à l’épreuve de la Révolution

—

IV. Autrices et dramaturgies : du texte à la scène

Dariusz Krawczyk

Marguerite de Navarre dramaturge : quelques remarques sur la dimension performative des comédies bibliques

Scott Francis

Ironie dramatique et didactisme dans le théâtre de Marguerite de Navarre

Catherine M. Müller

Dialogue et insertion lyrique : la poétique théâtrale de Catherine Des Roches

Bénédicte Louvat

Sources, genres et dramaturgie de la production féminine des années 1650-1660

Vitaline Roudil et Aurore Évain

Le travail des corps dans La Folle Enchère, du papier à la scène

—

Éliane Viennot

Conclusions