Florence Garambois-Vasquez et Daniel Vallat (dir.), Masculin et féminin en poésie latine. Voix, stratégies, mises en scène

Comment les poètes latins ont-ils exploité les liens littéraires entre les pôles masculin et féminin ? Et, pendant plus de cinq siècles, ont-ils abordé, représenté, manipulé les symbolismes et les dynamiques complexes au sein de cette thématique ? Si la question du genre constitue un axe particulièrement saillant des études universitaires de nos jours, son analyse dans les domaines de l’Antiquité reste limitée et surtout envisagée par le biais d’une anthropologie non littéraire. L’objectif de ce volume est d’apporter des éléments nouveaux sur la conception et surtout la représentation conjointe du masculin et du féminin en poésie latine, sur une chronologie qui s’étend du Ier siècle avant J.-C. au VIe siècle après J.-C. Les contributions étudient la mise en scène des rapports entre genres en poésie latine classique et tardo-antique, à travers différents genres littéraires comme l’épopée, la poésie didactique, la poésie lyrique, l’épigramme ou encore la poésie chrétienne ou épigraphique. Les stratégies et les particularités de chaque auteur y sont analysées pour éclairer leur travail dans la représentation des polarités sexuelles.