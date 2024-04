"Un désir éperdu de langue". La langue de Marie-Hélène Lafon (Paris)

"Un désir éperdu de langue". La langue de Marie-Hélène Lafon

Salle Pierre Albouy, Campus des Grands Moulins, Paris Cité

23-24 mai 2024

Jeudi 23 mai

9h Accueil des participantes & participants

9h30 Estelle MOUTON-ROVIRA (Université Bordeaux-Montaigne) –

«Marie-Hélène Lafon et Flaubert : perspectives critiques, littéraires et

stylistiques »

10h Laurent SUSINI (Université Lumière Lyon 2) – « "Si encombré

d'images rugueuses" : de la composition par "blocs erratiques" dans

L'Annonce de Marie-Hélène Lafon »

10h30 Anne-Marie PAILLET (ENS de Paris) – « La fluidité dans

L’Annonce »

Discussion et pause

11h30 Alexandre FERRATON (Université Sorbonne nouvelle) –

« Marie-Hélène Lafon : une langue-paysage “La langue c’est le pays

que j’habite” »

12h Florian PRÉCLAIRE (THALIM) – « Le corps retrouvé de langue »

Discussion



14h Catherine RANNOUX (Université de Poitiers) – « “on” dans

l’écriture de Marie-Hélène Lafon »

14h30 Agnès FONTVIEILLE (Université Lumière Lyon 2) – « (ne pas)

faire des histoires »

Discussion et pause

15h30 Emily LOMBARDERO (Université Paris Cité) – « Histoires de fils

et de pères : les noms relationnels dans les récits de Marie-Hélène

Lafon »

16h Cécile LATEULE (cinéaste) – « Dansons tant qu’on n’est pas

morts »

Discussion





Vendredi 24 mai

9h Dominique RABATÉ (Université Paris Cité) – « La temporalité

dans les récits de Marie-Hélène Lafon »

9h30 David GALAND (Sorbonne Paris Nord) – « Le temps des

“possibles abolis” : usages du conditionnel passé chez Marie-Hélène

Lafon »

10h Chloé BRENDLÉ (docteure de Paris Cité) – « “Embrasser les

temps”, conjurer la fin : de la variation des temps verbaux dans

l’œuvre de Marie-Hélène Lafon, en particulier Les Derniers Indiens

(2008) et Nos Vies (2017) »

Discussion et pause

11h Sandrine VAUDREY-LUIGI (Université de Bourgogne) – « Ce que

nous dit le point-virgule de la langue de Marie-Hélène Lafon »

11h45 Entretien avec Marie-Hélène Lafon



14h Stella PINOT (Université Aix-Marseille), « Traces d’oralité. La

langue parlée de Marie-Hélène Lafon »

14h30 Cécile NARJOUX (Université Paris Cité) – « Non-

coïncidences du dire dans Les Sources »

Discussion et pause

15h30 Bérengère MORICHEAU-AIRAUD (Université de Pau) – « La

traversée des discours représentés dans Les Pays »

16h Claire STOLZ (Sorbonne Université) – « Discours rapportés et

représentation des régionalismes cantalous chez Marie-Hélène

Lafon »

Discussion & mot de clôture