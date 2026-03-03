Sorcières ! À trop chercher le Diable...

Sous la direction scientifique de Krystel Gualdé. Introduction par Andreea Marculescu.

Souvent réduite à une icône populaire ou un archétype fantastique, la sorcière résiste pourtant à toute simplification. Ce livre propose une relecture critique de cette figure complexe, en croisant des approches historiques et culturelles des magiciennes de l'Antiquité aux figures féministes contemporaines. À travers l'exploration de textes théologiques et de théories démonologiques de l'époque médiévale, de procès de sorcellerie de la Renaissance et de l'époque moderne, de constructions symboliques, de représentations artistiques, de renversements d'images et de constructions sociales, il propose de restituer les différentes appréhensions de ce que le terme "Sorcières" peut recouvrir. Dans une approche globale, il questionne les réalités historiques de la chasse aux sorcières en résonance avec notre époque. Ainsi, nos rapports à la marginalité, à l'exclusion, à la violence, à la féminité, à la domination, aux mécanismes implacables de la persécution, aux procédures pénales, aux dynamiques de pouvoir, à la puissance des croyances et à la peur du chaos sont interrogés. Enfin, il lève le voile sur les puissances invisibles des imaginaires qui, hier comme aujourd'hui, nous dirigent.

