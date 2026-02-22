Mathilde Bombart, Edwige Keller-Rahbé (dir.), Autres regards sur les Poésies d'Antoinette Deshoulières

L’ensemble de ces études restitue la présence de Deshoulières dans les débats littéraires et intellectuels de son temps. La réévaluation que permet aujourd’hui l’Agrégation de Lettres s’inscrit, non sans pertinence, dans un horizon pédagogique qui, en 2026, propose également la lecture des Dialogues de bêtes (1904) de Colette aux étudiantes et étudiants de BTS (enseignement de culture générale et expression, thème “Les animaux et nous : imaginer, connaître, comprendre l’animal”).

Ces croisements de programme signalent l’intérêt renouvelé porté à des écritures féminines qui interrogent et poétisent le vivant, et dont la modernité peut éclairer, à l’heure des débats sur la biodiversité et l’anthropocène, nos manières d’appréhender ces enjeux.

Table des matières

Avant-propos. « Dixième muse » et non « bêlante dame » : Antoinette Deshoulières à l’agrégation de lettres .................................. 11

Mathilde Bombart, Edwige Keller-Rahbé

« Quel espoir vous séduit ? Quelle gloire vous tente ? » Les adresses féminines dans les poésies d’Antoinette Deshoulières .......... 21

Fanny Boutinet

Ballades et rondeaux en « vieux langage » : L’archaïsme chez Deshoulières ................................................................. 35

Élise Legendre-Blondel



« Des vers “si suivis & si naturels Qu’on sait ce qu’elle va dire, avant mesme qu’on l’ait lû.” » Maîtrise et négligence métriques chez Deshoulières ................................. 53

Guillaume Peureux



Le roi, la poétesse et « le plus petit des reptiles » : Présence de la maladie dans les poésies de Deshoulières ......................... 69

Léa Burgat-Charvillon



Du Mercure galant au recueil de 1688 : le service de plume poétique d’Antoinette Deshoulières ......................... 83

Mathilde Bombart et Maxine Dupont-Pieri



Deshoulières épicurienne ? ........................................................................... 103

Michèle Rosellini



Des moutons chez les Modernes : la veine pastorale dans la poésie de Deshoulières .... 123

Laurence Giavarini



Bibliographie ..................................................................................................... 131