XXI/XX – Reconnaissances littéraires, n° 6 : "Littérature du management, management de la littérature" (dir. Charles Coustille & Alexandre de Vitry)

XXI/XX – Reconnaissances littéraires 2025, n° 6. Littérature du management, management de la littérature

Sous la direction de Charles Coustille et Alexandre de Vitry

Paris, Classiques Garnier, coll. « XXI/XX – Reconnaissances littéraires », n° 6, 2026.

XXI/XX – Reconnaissances littéraires se propose d'étudier les littératures du XXe et du XXIe siècle à partir du jeu de miroir qui les sépare et les réfléchit à la fois.

—

L’étude des liens entre littérature et économie a connu depuis une vingtaine d’années un grand dynamisme, dans le champ anglophone notamment1 , mais aussi en français – on songera en particulier aux travaux d’Yves Citton ou de Christophe Reffait. Un regard sur l’ensemble de ces travaux, dans leur diversité, fait immédiatement apparaître une nette périodisation. Ces recherches en effet ont essentiellement porté sur le xviiie siècle (avec un intérêt marqué pour la figure de Robinson Crusoé) et sur le xixe siècle, d’abord pour la raison suivante : non seulement il s’agit de la période de développement du capitalisme industriel, et de la science économique qui l’a accompagné, mais c’est aussi le moment où s’est formée l’idée de « littérature » telle que la modernité l’a entendue, succédant au régime des « belles-lettres ». Autrement dit, l’économie, à la fois comme chose (organisation de la production) et comme savoir (« économie politique » libérale ou marxiste), s’est construite en synchronie avec l’institution littéraire à la recherche de son autonomie, et c’est cette synchronicité que la recherche a d’abord voulu interroger. […]

Sommaire…

Lire les résumés…