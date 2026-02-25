Studi francesi, n° 207

ARTICOLI

Lucie Jollivet, Du chien à la Bête: moralisation politique et métaphore animale dans les milieux intellectuels français au temps de la guerre civile, 1408-1429

Bruna Conconi, Nuovi giochi di pazienza. A proposito della traduzione francese del “Beneficio di Cristo”: edizione e esemplari noti e ritrovati

Cristina Marchisio, Questioni attributive nell’ambito del “Théâtre italien” di Gherardi. Testimonianze per l’identificazione di Monsieur B*** dall’‘entourage’ di Barante

Leila Chevalley, Éclats du rire. Arrêt sur “Le Président mystifié” de D.A.F. de Sade

Ignacio Ramos Gay, Vaudeville et infirmité chez Eugène Labiche

Federica Casu, «La démangeaison d’une cicatrice»: Colette tra identità e perdita

Franck Dalmas, «Vies» des “Temps Modernes”: documents bruts ou existentiels?

Debora Sciolla, «Les promesses du passé sont des engagements d’avenir…»: L’epanortosi come resistenza al cambiamento, da J.-L- Lagarce a B.-M. Koltès

TESTI INEDITI E DOCUMENTI RARI

Natalia Gamalova, Dix lettres inédites de Jean Chuzeville à Giuseppe Ungaretti

NOTE E DISCUSSIONI

Maria Colombo Timelli, Beuve de Hantone en prose: d’un chapitre à l’autre

Sarah Alyn-Stacey, «Memoyre que…»: Note sur la bibliothèque de Jean de Piochet et le poète Marc-Claude de Buttet

RASSEGNA BIBLIOGRAFICA

Medioevo, a cura di M. Colombo Timelli; Quattrocento, a cura di M. Colombo Timelli e P. Cifarelli; Cinquecento, a cura di P. Cifarelli; Seicento, a cura di M. Pavesio e L. Rescia; Settecento, a cura di V. Fortunati e P. Perazzolo; Ottocento: a) dal 1800 al 1850, a cura di L. Sabourin e V. Ponzetto; Ottocento: b) dal 1850 al 1900, a cura di I. Merello e A. Marangoni; Novecento e XXI secolo, a cura di S. Genetti e F. Scotto; Letterature francofone extraeuropee, a cura di E. Pessini; Opere generali e comparatistica, a cura di G. Bosco.