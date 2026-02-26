Représentations du médecin et du patient dans l'imaginaire littéraire et artistique : valeurs, gestes, postures et discours (Fès, Maroc)

Appel à communications :

Représentations du médecin et du patient dans l'imaginaire littéraire et artistique : valeurs, gestes, postures et discours

Salle de conférences Abdelaziz Maouni (à la faculté de Médecine, de Pharmacie et de Médecine Dentaire de Fès)

Les 13 & 14 mai 2026

Colloque international organisé par le laboratoire CREDIF de l'université Sidi Mohamed Ben Abdellah & la Faculté de Médecine, de Pharmacie et de Médecine Dentaire de Fès.



Depuis l'Antiquité grecque et l'héritage des savants arabo-musulmans, la médecine est perçue non seulement comme une technique, mais comme un art du jugement et une éthique de la responsabilité intégrant l'observation, l'écoute et l'interprétation. La relation médecin-patient, fondamentalement asymétrique, constitue un lieu privilégié d'observation des rapports au savoir, au pouvoir et à la parole que l'imaginaire littéraire n'a cessé d'explorer.

Dans les œuvres littéraires, cet échange thérapeutique se déploie à travers des représentations symboliques du corps, dévoilant des postures relationnelles variées (autorité, empathie, domination ou résistance) et confrontant le langage médical au récit du malade. De nombreux textes fondateurs et écrivains-médecins (ou malades) illustrent la façon dont la littérature interroge la posture du praticien et la voix du patient, transformant le soin en un espace de réflexion sur la condition humaine.

Aujourd'hui, la figure du patient se complexifie : il n'est plus réduit à sa pathologie, mais devient un sujet cherchant à restaurer son intégrité par le récit (romans, autofictions, illness narratives). L'imaginaire littéraire, tout comme l'imaginaire artistique au sens large (arts visuels, cinéma, bande dessinée), ne se contente pas de refléter le discours médical dominant, mais en propose une lecture critique, esthétique et politique.

Ce colloque se propose d'explorer ces dynamiques à travers les questions suivantes :

Comment la littérature participe-t-elle à restaurer la citoyenneté du patient et l'humanité du clinicien ?

Quels dispositifs fictionnels montrent les limites du savoir médical coupé de l'expérience sensible ?

En quoi les récits de la maladie permettent-ils au patient de se réapproprier son histoire ?

Comment la littérature transforme-t-elle l'asymétrie du soin en une dynamique de co-construction du sens ?

—



Axes thématiques

AXE I - Images et représentations : figures du médecin et du patient dans l'imaginaire littéraire ; images du corps, de la maladie et du soin à travers les époques ; dialogue entre littérature et arts visuels (cinéma, représentations graphiques, etc.).

AXE II - Postures et jeux de rôle thérapeutiques : relations et dynamiques médecin-patient (autorité, savoir, écoute, empathie, domination, résistance, éthique du soin).

AXE III - Discours et (en)jeux de pouvoir : confrontation entre langage médical et expérience vécue, écritures autobiographiques, illness narratives et mise en récit de la souffrance.

AXE IV - Contextes et circulations : approches historiques et comparatistes (traditions grecque et arabo-musulmane, contextes coloniaux/postcoloniaux, circulation des savoirs).

AXE V - Enjeux contemporains et humanités médicales : technicisation du soin, biopolitique, formation médicale, renouvellement éthique et apports de la littérature aux humanités médicales.

—

Modalités de soumission

Les propositions de communication doivent être envoyées à l'adresse suivante : colloquelittmed2026fes@gmail.com

Elles devront obligatoirement inclure les éléments suivants :

Nom, titre, établissement d'affiliation, pays / Titre de la communication / Résumé de la communication (1500 caractères maximum, incluant les espaces)

—

Calendrier

Date limite d'envoi des propositions : 14 mars 2026

Notification d'acceptation par le comité scientifique : 30 mars 2026

Tenue du colloque : 13 et 14 mai 2026

Date limite d'envoi des textes définitifs (pour publication des actes) : 30 juin 2026.

—

Coordination : Pr. Rabia Aadel & Pr. Asmae Senhaji