Transporter l'enfance par le jeu : la fabrique du monde dans les jeux de société, XIXe-XXIe s. (revue Strenæ)

Transporter l'enfance par le jeu : la fabrique du monde dans les jeux de société, XIXe-XXe siècles

Remise des propositions avant le 8 juin 2026

Sous la direction : Hélène Valance (INHA)



"En nous transportant dans ces régions tropiques et transocéaniques qui si souvent déjà occupaient notre imagination, les jolies images de ce jeu peuvent mettre sous nos yeux, pour ainsi dire, réalisées les belles vues de ces pays-là"



Avec ces mots, le jeu intitulé Dans les colonies (1900) invite les jeunes joueurs à participer à l'expérience coloniale. Les planches à l'intérieur de la boîte, sur lesquelles le nom de chaque région est écrit en allemand, tandis que les règles sont traduites dans un français approximatif, témoignent également de la circulation des jeux et des idées qu'ils véhiculaient à travers l'Europe occidentale et l'Amérique du Nord. Des multiples jeux du "Tour du monde en 80 jours" aux jeux de parcours mettant en scène explorateurs, touristes, cyclistes, ou automobilistes partis à la découverte des merveilles du globe, les jeux alliant exploration géographique et parcours ludique abondent à partir du XIXe siècle.



Ces jeux illustrent la convergence de plusieurs tendances majeures qui se développent dans l'Europe du XIXe siècle et continuent de marquer les XXe et XXIe siècles : la massificiation de l'éducation scolaire, (avec notamment, en France, l'accent mis sur l'enseignement de la géographie après la défaite de 1870), ainsi qu'un intérêt accru pour les pédagogies innovantes ; un développement massif de la culture visuelle, avec des avancées techniques importantes telles que la lithographie et la chromolithographie ; un développement des moyens de transports qui transforme le rapport à l'espace mondial ; un investissement politique fort dans les entreprises impérialistes et coloniales, et la mobilisation de l'enfance dans les conflits internationaux, de la Première Guerre mondiale à la guerre froide. De l'essor de la colonisation au XIXe siècle à la mondialisation contemporaine, ce numéro examinera comment les jeux de société (jeux de parcours, lotos, jeux de cartes, puzzles, figurines de papier à découper et petits théâtres miniatures) mettent, à travers des supports matériels illustrés, le monde à portée de main des joueuses et joueurs. Si les jeux vidéo ont déjà fait l'objet de nombreuses analyses issues des approches postcoloniales, les jeux de société restent relativement peu étudiés de ce point de vue. Ce numéro permettra de considérer la production d'objets ludiques dans une perspective historique longue, en envisageant notamment certains jeux récents comme le très populaire Settlers of Catan (1996), rebaptisé Catan en 2015, à l'aune d'exemples plus anciens. Il permettra d'évaluer le positionnement critique qui s'est déployé dans les jeux de société depuis les années 1990.



Le numéro interrogera les objets examinés dans leur matérialité, pour comprendre ce que le jeu fait à la perception de l'espace mondial : réduction des monuments et montagnes à l'échelle domestique et enfantine, adaptation de la carte à l'espace du plateau dans un cadre qui mêle conquête et découverte, et remise en circulation des images familières - et bien souvent stéréotypées - de l'ailleurs et des "autres". Il envisagera les enjeux idéologiques, affichés ou implicites, qui sous-tendent les diverses mécaniques de jeu, et les gestes et attitudes qu'elles impliquent de la part des joueuses et joueurs: quadrillage et classification, extraction des ressources, conquête, ou encore violences reproduites à l'échelle symbolique. On s'intéressera tout particulièrement à la manière dont le jeu mobilise les corps engagés dans le jeu: quelles prises de positions, quelles interactions entre les joueuses et les joueurs, quels rituels s'instaurent autour des jeux de société?

Si la littérature scientifique consacrée au jeu de société est dominée par les références anglophones, on s'attachera dans ce numéro à présenter des jeux issus de cultures diverses, en analysant les échanges d'une culture à l'autre, illustrées par exemple par les recherches de l'ethnographe Stewart Culin sur les sugorokus japonais et les jeux autochtones nord-américains, ou encore les phénomènes de recyclage et de remédiation, visibles par exemple dans le jeu du Tour du monde en 80 jours transformé en feuilleton journalistique par la journaliste Nellie Bly aux Etats-Unis, feuilleton devenu ensuite lui-même le support d'un jeu.



Axes thématiques possibles (liste non exhaustive) :

- la dimension matérielle des jeux et son articulation aux représentations de l'espace mondial

- l'intermédialité des jeux, et notamment leurs rapports avec la fiction

- les gestes et attitudes corporelles impliqués par le jeu

- l'esthétisation de l'ailleurs et de l'autre

- la représentation des espaces naturels et des paysages, les croisements avec les sciences naturelles et l'anthropologie

- l'importance accordée aux moyens de transport et de communication

- la construction d'identités nationales, la diffusion de discours impérialistes et racistes

- la mise en scène de la "conquête", de la guerre, et de la violence coloniales

- les transferts culturels mis en œuvre par les jeux

- la compétition et les échanges internationaux entre éditeurs de jeux



Calendrier :



Envoi des propositions : Les propositions d’articles (environ 3000 signes, espaces compris) – résumés comprenant les aspects méthodologiques et la problématique défendue, et accompagnées d'une courte biographie et bibliographie – sont à envoyer avant le 8 juin 2026 à la revue Strenae (strenae@afreloce.fr).



Envoi des articles : Les articles finalisés (30 000 à 40 000 signes espaces compris, espaces et notes inclus) seront à remettre pour le 1er février 2027. Ils pourront être rédigés en anglais ou en français. Les auteurs écrivant dans une langue autre que leur langue maternelle doivent faire relire leur texte par un locuteur natif avant tout envoi. Les articles doivent respecter les consignes aux auteurs de la revue : https://journals.openedition.org/strenae/200



Révisions et publication : la publication est prévue pour novembre 2027.

—



