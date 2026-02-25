Annales suisses de musicologie, n° 43 : "Temps et perspectives"

Les Annales Suisses de Musicologie sont une plateforme de publication en accès libre qui vise à transmettre les travaux actuels de recherche musicologique internationale et suisse aux lecteurs et chercheurs du monde entier. En plus de tous les domaines traditionnels de la musicologie historique, les contributions des domaines de l’ethnomusicologie, de l’éducation musicale, de la performance musicale, de l’anthropologie, de la théorie musicale et de la recherche artistique sont les bienvenues. La revue est ouverte à des propositions interdisciplinaires, ainsi qu’à des recherches d'autres domaines musicalement pertinentes. Les formats de publication vont d'articles traditionnels à des interviews ou des podcasts.

Pour le volume 43 (2026), les Annales suisses de musicologie lancent un appel pour les catégories « Temps et perspectives » et « Atelier-CH ».

Dans la rubrique « Temps et Perspectives », les contributions ne doivent pas dépasser 10 000 caractères (espaces et notes de bas de page inclus), et peuvent avoir des formats variés, par exemple une présentation écrite, audio ou visuelle d'une source historique/musicale originale, une interview d'un artiste ou d'un expert, ou un compte rendu d’un événement actuel. Pour cette édition, la thématique de cette rubrique est « Auctorialité ».

Dans la section “Atelier-CH”, nous publions des contributions sélectionnées contenant jusqu'à 10 000 caractères (espaces et notes de bas de page inclus), des affiches ou d'autres formats numériques, qui mettent en avant des approches et des questions actuelles émergeant dans les institutions de recherche suisses. Cette dernière section n'est pas limitée par le thème du numéro.

Les propositions d’articles entièrement rédigés en allemand, en italien, en français, en romanche ou en anglais doivent être soumises via le site https://bop.unibe.ch/SJM/about/submissions au plus tard le 20 avril 2026. Merci de suivre les directives éditoriales et d’entrer votre article dans le modèle.