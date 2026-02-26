Métamorphoses et formes du devenir (Porto)

Études françaises et francophones

Métamorphoses et formes du devenir

Appel à communications

Porto, FLUP-APEF, 27, 28 et 29 janvier 2027

—

« Je ne peins pas l’être, Je peins le passage » — Michel de Montaigne

La notion de « métamorphose » traverse l’histoire de la pensée occidentale et francophone comme une catégorie majeure permettant d’interroger les transformations du Vivant, des formes esthétiques, des langues, des cultures et des subjectivités. De l’Antiquité aux philosophies qui conçoivent le réel non comme une substance stable mais comme un devenir continu (Bergson, 1907), puis aux théories contemporaines de la différence, du devenir et de la déterritorialisation (Deleuze, 1968), la métamorphose engage une réflexion fondamentale sur le mouvement, l’instabilité, la transition et la reconfiguration des identités, des discours et des pratiques.

Ces dynamiques ont également été interrogées par les théories du récit et de la subjectivation, notamment à travers la notion d’identité narrative (Ricœur, 1985), qui envisage le sujet comme une construction processuelle, historiquement et discursivement située. Elles trouvent par ailleurs un prolongement dans les poétiques de la relation et de la créolisation (Glissant, 1990), où les cultures et les langues se définissent moins par des essences que par leurs mises en relation, leurs hybridations et leurs devenirs, en dialogue avec les théories de l’entre-deux et de l’hybridité culturelle (Bhabha, 1994).

Dans le champ des études linguistiques et traductologiques, enfin, les notions de variation, de contact de langues et de recréation traductive (Calvet, 1993 ; Meschonnic, 1999) permettent de penser la langue française et les productions francophones non comme des systèmes clos, normatifs et homogènes, mais comme des espaces dynamiques, traversés par des tensions, des déplacements et des métamorphoses continues.

Par ailleurs, la tension, tant culturelle qu’idéologique, entre les formes progressistes et conservatrices, qui travaille l’Occident, a remis la problématique des enjeux du changement à l’ordre du jour dans ses dérives et bienfaits sociétaux, anthropologiques, démographiques ou civilisationnels. La nature et l’ampleur du changement se trouvent même au cœur du débat politique et culturel contemporain, au même titre que la dichotomie conceptuelle identité vs altérité.

Or, dans le contexte des Études Françaises et Francophones, la métamorphose s’inscrit au cœur des dynamiques littéraires, linguistiques et culturelles. Elle informe les récits de mutation individuelle ou collective, les écritures de déplacement, de migration et d’exil, les poétiques de l’hybridité, les réinventions génériques, mais aussi les évolutions linguistiques du français dans ses usages pluriels. Le devenir, entendu comme processus ouvert, permet de penser les textes, le fait culturel, la langue et les pratiques didactiques non comme des entités figées, mais comme des formes dynamiques, en perpétuelle recomposition.

Ce colloque se propose d’explorer les métamorphoses et formes du devenir dans les champs de la littérature / Études littéraires, de la culture, de la pensée, de la didactique du français langue étrangère (FLE), de la traduction et de la linguistique. Il s’agira, dès lors, d’interroger les transformations esthétiques, discursives, pédagogiques et linguistiques à l’œuvre dans les espaces français et francophones, en croisant les approches théoriques, critiques et pratiques.

Axes thématiques (non limitatifs) en français, et à partir des contextes de langue française, ou comparé avec eux, en français.

Axe 1 Métamorphoses littéraires et poétiques :

1. Devenir-sujet, devenir-autre (corps, identité, mémoire), devenir-monde dans la fiction narrative, le théâtre et la poésie ;

2. Écritures de la transformation, de l’hybridité, de la transgression, de la dissidence, du coming out, de la transition politique et de l’apostasie ;

3. Réécritures, intermédialité et mutations des genres et des formes narratives.

Axe 2 Cultures, imaginaires et pensées du changement

1. Mutations culturelles et identitaires ;

2. Devenirs culturels en contexte postcolonial et décolonial ;

3. Imaginaires et créations inter-arts ou numériques de la transformation.

Axe 3 Langue française, variations et devenirs linguistiques

1. Évolution, variation et créolisation de la langue ;

2. Contacts de langues et hybridations linguistiques ;

3. Discours, normes et variations linguistiques.

Axe 4 Traduction, métamorphose et recréation

1. Traduction et tension fidélité-transformation textuelle ;

2. Traduction, intraduisible et déplacement des sens ;

3. Traduction des œuvres francophones et circulations culturelles.

Axe 5 Didactique du FLE et devenirs pédagogiques

1. Mutations des pratiques d’enseignement/apprentissage du FLE ;

2. Innovation pédagogique, numérique et devenir-apprenant ;

3. Manuels, corpus et dispositifs didactiques en mutation.

—

Bibliographie indicative :

Achard-Bayle, Guy. Grammaire des métamorphoses : référence, identité, changement, fiction. Paris, De Boeck Supérieur, 2001.

Bergson, Henri, L’Évolution créatrice. Paris, PUF, [1907] 2017.

Bhabha, Homi K., The Location of Culture. London, Routledge, 1994.

Calvet, Louis-Jean, La sociolinguistique. Paris, PUF, 1993.

Cuq, Jean-Pierre (dir.), Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde. Paris, CLE International, 2003.

Deleuze, Gilles, Différence et répétition. Paris, PUF, coll. « Bibliothèque de philosophie contemporaine », 1968.

Glissant, Édouard, Poétique de la Relation. Paris, Gallimard, 1990.

Meschonnic, Henri, Poétique du traduire. Lagrasse, Verdier, 1999.

Moura, Jean-Marc, Littératures francophones et théorie postcoloniale. Paris, PUF, 1999.

Ricœur, Paul, Temps et récit. tome 3, Paris, Seuil, 1985.

—

Modalités de soumission :

Les propositions de communication (300 mots, accompagnées de 5 mots-clés, de l’axe thématique retenu et d’une brève notice biobibliographique) sont à envoyer jusqu’au 05 octobre 2026 au courriel : devenir2027@gmail.com Les communications ne pourront être présentées qu’en français.

Frais d’inscription (en cas d’acceptation) :

Membres (cotisation en règle) des associations organisatrices : 80,00€

Doctorants : 50,00€

Autres : 120,00€