Appel à fiction n°5 revue Pagaille (contribution artistique)

Pour le prochain numéro de la revue Pagaille consacré à l’accent dans la littérature et les arts “habiter et hanter la langue”, nous souhaitons faire une place à la création littéraire et artistique, en résonance avec le thème du numéro. L’accent serait le thème ou le point de départ formel de cette proposition artistique.

Voici quelques propositions non exhaustives de la forme que peut prendre cette contribution artistique: mise en voix et lecture d’un texte, création sur une langue qui n’est pas maternelle ou sur un dialecte, chanson, poème, récit d’expériences de diglossie…

Les propositions sont à envoyer au comité de lecture revue.pagaille@gmail.com pour le 4 mai 2026.