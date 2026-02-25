Le soufisme et les traditions mystiques : formes, langages et interprétations en perspective comparée (Beni Mellal, Maroc)

Colloque International

Le soufisme et les traditions mystiques : formes, langages et interprétations en perspective comparée

Université Sultan Moulay Slimane (Maroc) - Faculté des Lettres et des Sciences Humaines - Beni Mellal

Les 25 et 26 novembre 2026

Il n’y a pas d’expérience mystique sans langage. Ce que l’on nomme « expérience intérieure » n’existe, pour une communauté, que dans la mesure où elle se risque dans des formes : poème, traité, récit, commentaire. Le soufisme, en ce sens, ne constitue pas seulement un courant spirituel ; il est une pratique de l’écriture. Il met la langue à l’épreuve,non pour la dissoudre dans le silence, mais pour en déplacer les limites.

Parler du soufisme, c’est donc interroger un travail sur le sens. Les notions qui le traversent — maqâm, hâl, fanâ’, baqâ’— ne s’offrent pas comme des définitions closes. Elles circulent, se densifient, se contredisent parfois. Le texte ne fixe pas une doctrine ; il institue un champ d’interprétation. Ce champ n’est pas libre au sens vague du terme : il est réglé,traversé de normes, soutenu par des pratiques de commentaire.

Mais le soufisme n’est pas seul à affronter cette tâche. D’autres traditions mystiques — chrétiennes, juives, indiennes, extrême-orientales — ont, chacune à sa manière, inscrit dans l’écriture une tension comparable : dire sans réduire, transmettre sans figer, interpréter sans clore. La comparaison ne cherchera pas des équivalences doctrinales ; elle interrogera des configurations. Comment chaque tradition articule-t-elle forme, langage et interprétation ? Comment règle-t-elle le rapport entre expérience singulière et intelligibilité partagée ?

Ce colloque international propose d’examiner ces questions selon trois orientations étroitement liées.

Les formes d’abord. La poésie mystique ne distribue pas le sens comme le fait le traité spéculatif. Le récit d’itinéraire ne produit pas la même temporalité que le commentaire scripturaire. Il s’agira d’analyser ces dispositifs avec précision : non comme ornements, mais comme structures qui organisent la possibilité même de comprendre.

Les langages ensuite. Toute tradition mystique élabore un lexique qui ne coïncide jamais entièrement avec la langue commune. La métaphore peut devenir concept ; le terme technique peut conserver une part d’indétermination. Décrire ces régimes de signification suppose une attention rigoureuse aux usages, aux contextes d’énonciation, aux déplacements sémantiques.

Les interprétations enfin. Aucun texte mystique ne subsiste sans lecteurs. L’exégèse, le ta’wîl, le commentaire ne sont pas des ajouts secondaires : ils prolongent le texte en l’exposant à de nouveaux contextes. Interpréter, ici, n’est pas embellir ; c’est assumer la responsabilité d’un sens toujours en devenir.

Les propositions de communication pourront s’inscrire, sans exclusive, dans les axes suivants :

Formes textuelles et configurations de l’expérience. Langages mystiques : sémantique, pragmatique, traduction. Traditions herméneutiques et conflits d’interprétation. Approches comparées des écritures mystiques.

Calendrier

• Soumission de participation : https://forms.gle/5cHuujdv7U2zCcga7

• Date limite d’envoi des propositions : 31 mai 2026

• Retour aux auteurs : 30 juin 2026

• Dates du colloque : 25 et 26 novembre 2026

• Langues de travail : arabe, amazighe, français, anglais

o Adresse du colloque : colloque.soufisme2026@gmail.com

o Organisateurs :

· Laboratoire de Recherches Appliquées sur la Littérature, la Langue, l'Art et les Représentations Culturelles (L.R.A.L.L.A.R.C)

· Association Eurêka pour les Recherches et les Études sur la Langue, la Littérature et l'Identité

o Référent du comité de coordination :

· Pr. Mounir OUSSIKOUM m.oussikoum@usms.ma

Université Sultan Moulay Slimane - Maroc

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines - Beni Mellal

Département de Langue et de Littérature Françaises

Frais de participation

o Enseignants-chercheurs : 1500 DH (150 €)

o Doctorants : 1000 DH (100 €)

Inclus : hébergement, déjeuners, pauses-café et documentation.

Exonération

o Enseignants-chercheurs et doctorants de l’Université Sultan Moulay Slimane.

o Les chercheurs affiliés à l’Association Eurêka pour les Recherches et les Études sur la Langue, la Littérature et l'Identité.

