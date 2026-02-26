Appel à contributions pour un ouvrage collectif

Minores fin-de-siècle (1880-1900). Romans, contes et nouvelles

Edyta Kociubińska et Aurélien Lorig (dir.)

La fin du XIXᵉ siècle français apparaît souvent, dans la mémoire littéraire, comme un moment dominé par quelques noms devenus emblématiques : Zola et les naturalistes, Huysmans et les décadents, Maupassant, Mirbeau, Loti, France, Barrès, Rosny, Gourmont, etc. Dans les anthologies, l’image du texte fin-de-siècle reste attachée à l’agonie du naturalisme, aux expérimentations de l’école symboliste, aux fastes décadents, ainsi qu’aux débuts du roman psychologique moderne. Pourtant, derrière ces repères canoniques, se déploie un monde littéraire d’une étonnante diversité, foisonnant d’auteurs aujourd’hui réduits au silence critique. Des dizaines d’écrivains qui occupaient alors les librairies, les revues, les feuilletons, les salons littéraires, et parfois même les débats d’idées, ont disparu du paysage culturel contemporain. Redonner voix à ces auteurs, analyser leurs œuvres et leurs trajectoires, constitue l’ambition de cet ouvrage collectif.

Les minores se situent aux bordures des grands mouvements : naturalistes de seconde génération, décadents tardifs, romanciers populaires et feuilletonistes, auteurs féminins ou féministes, romanciers « exotiques », écrivains anarchistes, régionalistes, précurseurs du roman noir ou du roman colonial. Leur inclassabilité explique en partie leur invisibilité et justifie d’autant plus la nécessité de revisiter ces marges. Ainsi, le « mineur » est avant tout une figure du décentrement : un auteur que l’histoire littéraire n’a pas retenu, mais qui éclaire, par sa marginalité même, les tensions et les dynamiques de la littérature fin-de-siècle.

Le présent ouvrage propose d’examiner un ensemble d’écrivains, sélectionnés en raison de la diversité esthétique, sociale et éditoriale. Ce corpus inclut (sans être une liste exhaustive) : Félicien Champsaur, Georges d’Esparbès, Paul Hervieu, Clovis Hugues, Urbain Gohier, Hugues Rebell, Erckman-Chatrian, Dubut de Laforest, Hugues Le Roux, René Maizeroy, Auguste Marin, Xavier Mirbel, François Poictevin, Claude Farrère, André Theuriet, Maxime Du Camp, Daniel Lesueur.

L’objectif n’est pas de substituer un canon à un autre, mais de mettre en lumière la pluralité des formes du récit fin-de-siècle et la porosité des frontières entre littératures « savante », « populaire », « mondaine » ou « d’extrême marge ». Redécouvrir les minores implique de croiser plusieurs approches : histoire littéraire et sociologie du champ (conditions de production, réseaux, stratégies éditoriales) ; poétique du texte (structures narratives, innovations formelles, usages de la langue) ; histoire culturelle (imaginaires sociaux, représentations du corps, du crime, de l’exotisme, de la technique) ; archéologie des médias (presse, feuilletons, revues, collections, circulations).

Ce volume entend contribuer à une reconfiguration du paysage littéraire fin-de-siècle. En réintégrant à la réflexion une constellation des écrivains depuis longtemps absents du champ critique, il a pour but de proposer une cartographie nouvelle de la littérature fin-de-siècle, attentive aux pluralités, aux interstices, aux zones grises de la production littéraire. Les minores ne sont pas des curiosités poussiéreuses. Ils constituent une archive vivante, éclairant les sensibilités d’une époque fascinante, contradictoire, profondément moderne. En rouvrant leurs œuvres, nous cherchons à écouter de nouveau ces voix que l’histoire littéraire a fait taire, afin de mieux comprendre la richesse et l’inventivité de la littérature française à la charnière des XIXᵉ et XXᵉ siècles.

—

Calendrier

Les propositions de contribution (en français), ne dépassant pas 400 mots et accompagnées d’une brève notice biobibliographique de l’auteur, sont à envoyer à Edyta Kociubińska (ekociub@kul.pl) et Aurélien Lorig (aurelien.lorig@univ-reims.fr) jusqu’au 20 avril 2026.

֍ 1er mai 2026 – notification d’acceptation

֍ 15 septembre 2026 – date limite pour la remise du texte intégral, évaluation

֍ Courant 2027 – publication du volume (Brill).

—

Responsables

Edyta Kociubińska (Université Catholique de Lublin) et Aurélien Lorig (Université de Reims Champagne-Ardenne)