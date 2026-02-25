Faire place aux îles. LPAZ Forum 2026 (Santa Maria, Açores, Portugal)

LPAZ FORUM 2026

CONFÉRENCE INTERNATIONALE

FAIRE PLACE AUX ÎLES

7–9 septembre | Santa Maria, Açores, Portugal

Les Études Insulaires ont connu une évolution significative, en particulier depuis l’émergence de la nissologie comme domaine scientifique distinct à la fin du XXe siècle. En plaidant pour « l’étude des îles selon leurs propres termes » (McCall, 1994), la science des îles a contribué à une reconfiguration critique des épistémologies dominantes, en remettant en question les biais eurocentrés et métrocentriques qui structurent la production des savoirs.

Des chercheurs issus de domaines variés ont ouvert la voie à « un monde d’îles » (Baldacchino, 2018) postmoderne, dans lequel les îles et les régions océaniques ne sont plus appréhendées comme des espaces périphériques marqués par l’isolement ou la dépendance, mais comme des plateformes relationnelles — traversées par la culture, la science, la technologie et le pouvoir. En ce sens, les îles offrent des perspectives novatrices pour la compréhension de nombreux phénomènes contemporains, allant des recompositions géopolitiques et de la gouvernance des océans aux dynamiques du développement spatial, ainsi qu’à l’articulation de la souveraineté et de l’agentivité dans les relations internationales.

Le thème Faire place aux îles s’inscrit dans la nécessité urgente d’aborder les enjeux de l’humanité à l’ère de l’anthropocène à partir d’une approche fondée sur l’entrelacement (Pugh et Chandler, 2021). Ce colloque invite les participants à réfléchir aux îles en tant qu’espaces de savoir, d’imagination, de pouvoir et de projection. L’étude des relations entre les îles et les biens communs mondiaux est particulièrement encouragée, contribuant à souligner le rôle de ces géographies dans notre compréhension des phénomènes globaux. Loin d’être de simples territoires périphériques ou isolés, les îles apparaissent comme des nœuds de circulation à l’échelle mondiale et comme des plateformes stratégiques d’expérimentation scientifique, technologique, culturelle et géopolitique. De la connectivité maritime et aérienne aux activités spatiales, de la vulnérabilité environnementale à l’observation planétaire, les îles occupent une position de plus en plus centrale dans les grands enjeux contemporains. Faire place aux îles met également en lumière les multiples acceptions de la notion d’espace – géographique, politique, épistémique et symbolique – et la nécessité d'aborder les questions mondiales sous le prisme des Études Insulaires.

La septième édition du Forum LPAZ se tiendra sur l’île de Santa Maria, aux Açores (Portugal), en septembre 2026. Organisée par l’Association LPAZ en collaboration avec des partenaires académiques et culturels, le colloque poursuit sa mission de promotion du dialogue interdisciplinaire autour des Études atlantiques, insulaires et globales.

Nous invitons des propositions portant sur les îles et leurs contextes globaux, mobilisant des approches holistiques, critiques et transdisciplinaires. Les thématiques suggérées incluent, sans s’y limiter :

· Études Insulaires et nissologie : théories, méthodes, débats critiques, perspectives décoloniales et épistémologies alternatives ;

· Îles et géopolitique : stratégie, souveraineté, autonomie, gouvernance mondiale, droit international et régimes multilatéraux ;

· Îles comme territoires scientifiques, technologiques et épistémiques : aviation, activités spatiales, océanographie et observation planétaire ;

· Histoire insulaire, patrimoine, héritage et mémoire ;

· Vulnérabilité environnementale, résilience et durabilité dans les milieux insulaires ;

· Îles, diasporas et mobilités transnationales ;

· Représentations culturelles des îles dans la littérature, les médias et les arts ;

· Imaginaires insulaires : utopies, dystopies et visions du futur ;

· Les Açores, l'Atlantique et les enjeux mondiaux.

Le colloque accueille des propositions émanant d’un large éventail de disciplines, notamment l’histoire, la science politique, les relations internationales, la géographie, la sociologie, l’anthropologie, la littérature, la traductologie, les études culturelles, l’économie, le droit, les études en science et technologie, ainsi que des domaines connexes.

—

Modalités de soumission

Les propositions de communication individuelle doivent être soumises sous la forme d’un document unique comprenant :

· un résumé de 300 mots ;

· une notice biographique de 100 mots.

Les soumissions doivent être envoyées par courrier électronique à: forumlpaz@gmail.com

Date limite de soumission : 15 avril 2026.

—

Le Forum LPAZ 2026 – Faire place aux îles comprendra une feuille de route stratégique pour l’île de Santa Maria, ainsi que le lancement de la publication collective regroupant des articles évalués par les pairs issus du Forum LPAZ 2025 – Atlantic Bridges. Les participants au Forum LPAZ 2026 seront invités à soumettre leurs communications à une procédure d’évaluation par les pairs, en vue d’une publication dans un ouvrage collectif international à paraître l’année suivante.

—

Références

McCall, G. (1994). Nissology: The study of islands. Journal of the Pacific Society, 17(2–3), 1–14.

Baldacchino, G. (Ed.). (2018). The Routledge International Handbook of Island Studies: A World of Islands. Routledge.

Pugh, J. et Chandler, D. (2021). Anthropocene Islands: Entangled Worlds. Londres : University of Westminster Press. DOI : https://doi.org/10.16997/book52.