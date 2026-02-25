L’île comme carrefour : mobilité, domination et hybridisme. IIe Colloque sur les littératures et cultures Insulaires

IIe Colloque Littératures et Cultures Insulaires

L’île comme carrefour : mobilité, domination et hybridisme

Les 29 et 30 octobre 2026

Université des Açores, Ponta Delgada (São Miguel)

Longtemps conçues comme des espaces isolés ou périphériques, les îles sont aujourd’hui envisagées comme des points stratégiques de voyage, de contact et d’interconnexion. Situés au croisement de routes commerciales, migratoires et touristiques, les territoires insulaires constituent à la fois des espaces de circulation et d’ancrage, des points de départ et d’arrivée de migrations, d’exils, de diasporas et de flux touristiques. En parallèle, les changements climatiques mettent en péril une grande partie des îles de la planète, en raison de l’élévation du niveau des océans. À ce risque environnemental s’ajoute l’héritage du rôle fondamental qu’ont joué certaines îles dans les histoires de la colonisation, un héritage qui continue aujourd’hui d’alimenter la distribution inégale du risque environnemental ressentie dans certains territoires archipélagiques ou insulaires.

Ce colloque — une initiative associée au Doctorat en Littératures et Cultures Insulaires (Université des Açores, Université de Madère, Université de Corse, INALCO) et au CHAM Açores – Centre d’Humanités (FCSH NOVA/UAc) — se propose d’interroger cette conception de l’île comme espace de circulation, de conflit, de recomposition culturelle et de vulnérabilité à partir de l’archipel des Açores.

Dans le cadre des Island Studies, des auteurs tels que Godfrey Baldacchino (2013) et Pete Hay (2006) ont souligné l’insularité comme une condition historique, politique, économique et culturelle spécifique, tout en étant simultanément marquée par des relations de dépendance, de circulation et de négociation avec des espaces continentaux et transnationaux.

La position stratégique de nombreuses îles en a fait des terrains privilégiés de dynamiques de domination, de conflit, de tension, ainsi que de laboratoires de transformation écologique, que la littérature et la culture contribuent à problématiser. En thématisant les relations entre centre et périphérie, domination et résistance, mémoire et réappropriation — comme l’illustrent les travaux d’Aimé Césaire, d’Édouard Glissant et de Homi Bhabha —, les représentations littéraires et artistiques font de l’île un lieu de négociation des traces du passé, des violences symboliques et matérielles, et des luttes pour l’émancipation culturelle et politique.

Ces dynamiques ont contribué à la formation de sociétés insulaires marquées par la pluralité linguistique, culturelle et identitaire. Dans cette perspective, l’île peut être pensée comme un « tiers-espace » (Bhabha, 1994), c’est-à-dire comme un espace de l’entre-deux (in-between space) de traduction et de négociation culturelles, où se produisent des formes hybrides d’identité, de langue et d’expression artistique, remettant en cause les conceptions essentialistes de la culture et de l’appartenance. De nombreux auteurs ont analysé la manière dont la littérature et la culture reflètent ces processus à différentes époques et dans divers contextes géographiques (Fougère, 1995, 2004, 2024 ; Bernardie-Tahir, 2011 ; Fletcher, 2011 ; McMahon, 2016 ; McMahon & André, 2018 ; Crane & Fletcher, 2017), tant à partir de perspectives enracinées dans les contextes insulaires eux-mêmes que de regards continentaux. De nombreux auteurs se sont également penchés sur la réalité portugaise de matrice atlantique, marquée par les spécificités historiques et culturelles des archipels des Açores et de Madère (Almeida, 1983, 1989, 2011; Carneiro et al., 2016; Espínola et al., 2014; Freitas, 2013; Nemésio, 1932, 2023; Pires, 2013; Santos, 2013; Vieira, 2009, 2010). Nous invitons des communications et des perspectives qui interrogent les manières dont les littératures et cultures pensent, construisent/déconstruisent et/ou proposent des alternatives aux identités et aux cultures insulaires.

Les axes thématiques suivants sont proposés à titre indicatif. Les propositions qui, à partir d’autres perspectives théoriques, disciplinaires ou géographiques, entreront en dialogue avec la thématique générale du colloque seront également les bienvenues.

Axe 1 – Littératures et cultures insulaires : mobilité, mémoire et refuge

Récits de migration, d’exil et de circulation transocéanique

Insularité, identité et appartenance culturelle

Axe 2 – Hybridismes, traduction et circulation des savoirs

Plurilinguisme et langues en contact dans les contextes insulaires

Circulation transnationale des œuvres et des auteurs insulaires

Axe 3 – Perspectives interdisciplinaires sur l’insularité

Mobilité, tourisme et mondialisation

Écologie, environnement, toxicité et risque environnemental insulaire.

—

Références bibliographiques

—

Informations importantes

Les propositions de communication devront inclure :

le(s) nom(s) de l’/des auteur(s) avec l’affiliation institutionnelle ;

l’indication de l’axe thématique ;

le titre ;

un résumé (jusqu’à 300 mots) ;

des mots-clés (maximum 6).

Une courte notice biographique (jusqu’à 250 mots) devra être envoyée en pièce jointe.

Toutes les propositions doivent être adressées à l’adresse électronique suivante : cham.secretariado@uac.pt, avec pour objet : IIe Colloque en Littératures et Cultures Insulaires.

La durée des communications sera limitée à 20 minutes.

Bien que le colloque se tienne en présentiel, un nombre restreint de communications à distance pourra être accepté, en priorité de la part de doctorants.

—

Calendrier

31 mai 2026 – Date limite de soumission des propositions

30 juin 2026 – Communication des résultats

29 et 30 octobre 2026 – Tenue du colloque

Publication

La publication d’une sélection de textes issus du colloque est prévue. Les articles seront soumis à un processus d’évaluation en double aveugle.

Remise des textes dans leur version finale : jusqu’au 31 janvier 2027.

Frais d’inscription

Intervenants titulaires d’un doctorat – 85 euros.

Doctorants et boursiers – 20 euros.

Membres du CHAM, enseignants des Universités des Açores, de Madère, de Corse et de l’INALCO – exonérés de frais d’inscription.

Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration sont à la charge des participants.

Comité d’organisation

Ana Cristina Gil - CHAM Açores – Centro de Humanidades (NOVA/UAc)

Dominique Faria - CHAM Açores – Centro de Humanidades (NOVA/UAc)

Kathleen Gomes (Universidade dos Açores - Doutoranda)

Leonor Sampaio da Silva - CHAM Açores – Centro de Humanidades (NOVA/UAc)

Maria Madalena Silva - CHAM Açores – Centro de Humanidades (NOVA/UAc)

Nuno Marques - CHAM Açores – Centro de Humanidades (NOVA/UAc)

Telmo Nunes (Universidade dos Açores - Doutorando)

Comité Scientifique

Ana Isabel Moniz – Un. da Madeira (Portugal)

Catarina Rodrigues – Un. Açores (Portugal)

Diniz Borges – California State University, Fresno (EUA)

Dominique Verdoni – Un. de Corse (France)

Eugène Gherardi – Un. de Corse (France)

Joana Maria Seguí Pons Un. Ilhas Baleares (Espagne)

Luísa Paolinelli – Un. da Madeira (Portugal)

Maria da Luz Correia – Un. Açores (Portugal)

Leonor Coelho – Un. da Madeira (Portugal)

Miguel Carranza Guasch – Un. Ilhas Baleares (Espagne)

Odete Jubilado – Un. de Évora (Portugal)

Onésimo Teotónio Almeida – Brown University (EUA)

Pilar Damião – Un. dos Açores (Portugal)

Stéphane Sawas – INALCO (França)

Susana Serpa Silva – Un. Açores (Portugal)

Urbano Bettencourt – Açores (Portugal)