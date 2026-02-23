Revue Malice, n° 20, 2026 (dir. Benoît Tane)

Vertiges du texte et de l’image (dir. Benoît Tane): le volume issu de la journée d'étude sur le nouveau programme de littérature comparée "Vertiges biographiques (textes et images)/Agrégation de lettres 2026-2027 vient de paraître. Il propose plusieurs articles et des ressources sur ce programme, qui associe de façon inédite les textes et les images dans un corpus de photolittérature.

Revue Malice, n° 20, 2026 ; en ligne

Malice, le Magazine des Littératures et des Cultures à l’ère numérique, est, depuis 2011, la revue du Cielam et, à ce titre, vient s'ajouter aux autres publications du laboratoire et aux documents mis en ligne sur le site du Cielam. La revue offre aux chercheurs dans les domaines de la littérature et de la théorie littéraire des articles regroupés autour de numéros thématiques (N° ISSN: 2263-7664).

Table des matières :

INTRODUCTION

Vertiges des textes et des images ?, Benoît Tane (amU, CIELAM, MCF littérature générale et comparée)

ARTICLES TRANSVERSAUX

Vertiges du document photographique (Woolf, Breton, Sebald), Philippe Ortel (U. Bordeaux-Montaigne, Plurielles, PR littérature française)

« Machiner » les phototextes ? (Nadja de Breton, Orlando de Woolf et Vertiges de Sebald), Claire Gheerardyn (U. Toulouse Jean-Jaurès, LLA CREATIS, MCF LGC, membre junior de l’IUF).

ARTICLES MONOGRAPHIQUES

De quoi Orlando serait-il la biographie ?, Nicolas Boileau (amU, LERA, PR littérature anglaise ; auteur, avec J. Lopoukhine, Virginia Woolf, Orlando : A Biography, Atlande, 2025)

Travail du négatif : Nadja et ses photographie, Basile Pallas (U. Bordeaux-Montaigne, Plurielles)

Citations et images : l’empathie dans Vertiges, Béatrice Jongy-Guéna (UVSQ, MCF Littérature comparée)

RESSOURCES SUR LES IMAGES DU CORPUS, Benoît Tane (à actualiser)