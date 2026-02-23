Romania, t. 143, 2025, fascicules 571-572

Sous la direction scientifique de Sylvie LEFÈVRE, Jean-René VALETTE

SOMMAIRE : Gérard Gouiran (1945-2025) ; L. BARBIERI, « Observations sur le nouveau fragment du Tristan de Béroul (avec quelques considérations sur la tradition des textes tristaniens en vers) » ; C. BAKER, « Ancien français esbatre le feu » ; M. CARERI e M. T. RACHETTA, « Copiare versi francesi in Inghilterra nei secoli XII e XIII: prassi revisorie e varianti redazionali » ; A. ROCHEBOUET et L. ENDRESS, « La tradition textuelle de la Chronique dite de Baudouin d’Avesnes. Premières approches et perspectives de recherche (2e partie) » ; A. BOUSTANY, « Les métamorphoses du Dodechedron : tradition et remaniements d’un livre de sorts médiéval » ; R. PORQUEDDU, « “Je crois pourtant que c’est Chrétien de Troyes”. Rochegude copiste au XIXe siècle du Chevalier aux deux épées » – DISCUSSION – D. MCGRADY, « Le poids de la matière dans l’édition critique : réflexions sur les pratiques ecdotiques autour de l’édition Valentini du Livre des épîtres du débat sur le Roman de la Rose de Christine de Pizan » – COMPTES RENDUS.