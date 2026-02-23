Cahiers Benjamin Péret, n°13, septembre 2024
Présentation
Toute une vie surréaliste : André Breton et Benjamin Péret (1920-1959)
Introduction
Benjamin Péret « Toute une vie »
De Dada au surréalisme
« Quelques jours plus tard, Benjamin Péret était là »
De la saison Dada au procès Barrès
Lâchez tout
Le Passager du transatlantique
La Révolution surréaliste
Le manifeste du surréalisme
L’écriture automatique
Le langage a été donné à l’homme pour qu’il en fasse un usage surréaliste.
De Prague à Tenerife
Transformer le monde, Changez la vie
Pour la vérité sur les procès de Moscou
Révolution en Espagne
De l’Art révolutionnaire indépendant au Déshonneur des poètes
De l’amour fou à l’amour sublime
Plus de conscience toujours plus de conscience de l’amour
« Le noyau de la comète »
Mélusine
Le merveilleux
La parole est à Péret
Le mythe et le merveilleux
De Paris à Saint-Cirq-Lapopie
Épilogue
Ce numéro 13 des Cahiers est conçu comme le catalogue à l’exposition numérique Toute une vie surréaliste : André Breton et Benjamin Péret (1920-1959) se compose comme un montage de textes de présentation, de citations et de documents iconographiques permettant d’entrer dans le détail des quarante années de relations poétiques, politiques et affectives d’André Breton et de Benjamin Péret.
Pour visiter l’expostion en ligne se rendre sur le site de l’Association des amis de Benjamin Péret : https://breton.benjamin-peret.org/
