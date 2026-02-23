Cahiers Benjamin Péret, n°13, septembre 2024

CAHIERS BENJAMIN PERET N° 13 SEPTEMBRE 2024

Présentation

Toute une vie surréaliste : André Breton et Benjamin Péret (1920-1959)

Introduction

Benjamin Péret « Toute une vie »

De Dada au surréalisme

« Quelques jours plus tard, Benjamin Péret était là »

De la saison Dada au procès Barrès

Lâchez tout

Le Passager du transatlantique

La Révolution surréaliste

Le manifeste du surréalisme

L’écriture automatique

Le langage a été donné à l’homme pour qu’il en fasse un usage surréaliste.

De Prague à Tenerife

Transformer le monde, Changez la vie

Pour la vérité sur les procès de Moscou

Révolution en Espagne

De l’Art révolutionnaire indépendant au Déshonneur des poètes

De l’amour fou à l’amour sublime

Plus de conscience toujours plus de conscience de l’amour

« Le noyau de la comète »

Mélusine

Le merveilleux

La parole est à Péret

Le mythe et le merveilleux

De Paris à Saint-Cirq-Lapopie

Épilogue

Ce numéro 13 des Cahiers est conçu comme le catalogue à l’exposition numérique Toute une vie surréaliste : André Breton et Benjamin Péret (1920-1959) se compose comme un montage de textes de présentation, de citations et de documents iconographiques permettant d’entrer dans le détail des quarante années de relations poétiques, politiques et affectives d’André Breton et de Benjamin Péret.

Pour visiter l’expostion en ligne se rendre sur le site de l’Association des amis de Benjamin Péret : https://breton.benjamin-peret.org/

