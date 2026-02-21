L'Information grammaticale, n° 187 : "Textes au concours de l'Agrégation de Lettres 2026"
Ce dernier numéro est dédié largement à l'Agrégation de Lettres.
Textes aux concours
Auxiliaires, semi-auxiliaires et verbes supports dans Edouard et Ourika de Claire de Duras - Frédéric Torterat - p. 3 - 7.
Irrél et passé et tonalité élégiaque dans Ourika de Claire de Duras - David Galand, p. 8 - 13.
Parceque lalangue. Imaginaires linguistiques et jeux de réécriture dans Quelque chose noir de Jacques Roubaud - Pierre Fleury, p. 14 - 19.
La négation morpho-lexicale dans Quelque chose noir de Jacques Roubaud - Stéphanie Tonnerieux, p. 20 - 25.
Couple sujet-prédicat dans Quelque chose noir de Jacques Roubaud, un "biipsisme" impossible ? - Marta Krol, p. 26 - 31
Linguist-hic et nunc
Un technicien de surface est-il un technicien? Sur les noms de métiers composés - Christel Le Bellec, p. 32 - 35.
Présentation des thèses
6 thèses présentées par Françoise Quemere, Emma Fayard, Clotilde George, Nicolas Souhait, Charlène Weih, Pauline Gillet - p. 36 - 53.
Comptes rendus - p. 54 - 60.