L'Information grammaticale, n° 187 : "Textes au concours de l'Agrégation de Lettres 2026"

Ce dernier numéro est dédié largement à l'Agrégation de Lettres.

Textes aux concours

Auxiliaires, semi-auxiliaires et verbes supports dans Edouard et Ourika de Claire de Duras - Frédéric Torterat - p. 3 - 7.

Irrél et passé et tonalité élégiaque dans Ourika de Claire de Duras - David Galand, p. 8 - 13.

Parceque lalangue. Imaginaires linguistiques et jeux de réécriture dans Quelque chose noir de Jacques Roubaud - Pierre Fleury, p. 14 - 19.

La négation morpho-lexicale dans Quelque chose noir de Jacques Roubaud - Stéphanie Tonnerieux, p. 20 - 25.

Couple sujet-prédicat dans Quelque chose noir de Jacques Roubaud, un "biipsisme" impossible ? - Marta Krol, p. 26 - 31

Linguist-hic et nunc

Un technicien de surface est-il un technicien? Sur les noms de métiers composés - Christel Le Bellec, p. 32 - 35.

Présentation des thèses

6 thèses présentées par Françoise Quemere, Emma Fayard, Clotilde George, Nicolas Souhait, Charlène Weih, Pauline Gillet - p. 36 - 53.

Comptes rendus - p. 54 - 60.