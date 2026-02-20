Revue d'histoire des sciences humaines, n° 47 : "Histoire naturelle de l’Homme" (dir. Wolf Feuerhahn & Arnaud Hurel)
Histoire naturelle de l’Homme.
Revue d'histoire des sciences humaines, n° 47
Sous la direction de Wolf Feuerhahn & Arnaud Hurel
« Histoire naturelle de l’Homme » : voilà un énoncé qui peut surprendre celles et ceux pour qui l’anthropologie est d’abord une science sociale et culturelle, mais qui a aussi des chances d’intriguer à l’heure de la crise écologique et de la remise en cause du partage entre nature et culture.
Histoire naturelle de l’Homme est d’abord le titre donné par Buffon au troisième volume de son Histoire naturelle, générale et particulière, publié en 1749. Au XIXe siècle, le Muséum national d’histoire naturelle utilise la formule pour l’une de ses chaires (« Anatomie et histoire naturelle de l’Homme »), qui est renommée ensuite « Anthropologie ».
Suivre la trace de cette expression et retrouver son sens en contexte, tel a été l’un des objectifs du travail de Claude Blanckaert décédé en octobre 2024. Dans cette perspective, trois de ses conférences inédites sur ce thème, au Siècle des lumières, sont publiées dans ce numéro. Afin de montrer toute l’actualité des recherches qu’il a conduites au long de sa carrière, ces textes sont accompagnés de contributions de chercheurs et chercheuses appartenant à diverses disciplines qui reviennent sur la fécondité de son œuvre.
Dossier : Histoire naturelle de l’Homme. Au travail avec Claude Blanckaert
Wolf Feuerhahn et Arnaud Hurel
« Histoire naturelle de l’Homme » : Claude Blanckaert à l’affût de la singularité des temps
Adèle Chevalier
« L’anthropologie de Buffon : principes et postérité » : les cours publics de Claude Blanckaert au Muséum et leur transcription. Introduction
Claude Blanckaert
L’histoire naturelle de l’Homme au Siècle des lumières. Cycle « L’anthropologie de Buffon – principes et postérité » 1/3
Claude Blanckaert
Milieux physiques et variétés humaines. Cycle « L’anthropologie de Buffon – principes et postérité » 2/3
Claude Blanckaert
Des variétés aux races humaines. Cycle « L’anthropologie de Buffon – principes et postérité » 3/3
Arnaud Macé
L’histoire naturelle de la femme et de l’homme. Enquêter sur les savoirs anciens avec Claude Blanckaert
Rafael Mandressi
L’homme et les médecins
Bronwen Douglas
Comprendre la race et la géographie. Le grand héritage de Claude Blanckaert
Gisèle Séginger
Les sciences de l’Homme au miroir de la littérature. Hommage à Claude Blanckaert
Sébastien Lemerle
Modéliser l’équivoque. À propos de la « civilisation des modèles » de Claude Blanckaert
Jean-Louis Fischer
Pour une histoire historienne des sciences. Claude Blanckaert, élève de Jacques Roger
Stéphane Tirard
Claude Blanckaert, historien des sciences de la vie
Oscar Moro Abadía
Pour une histoire « historienne » de l’archéologie. La contribution francophone à l’histoire de la préhistoire
Annie Petit
Au berceau de la SFHSH. Hommage à Claude Blanckaert
Document
Marie Jaëll
La réécriture du Mécanisme du toucher (1907)
Rémy Campos
Devenir physiologue. Marie Jaëll autodidacte de la science du piano
Varia
Sidy Cissokho, Alexis Roy et Guillaume Vadot
Une autre histoire des études sur le travail. L’unité de recherche « Travail et travailleurs du Tiers Monde » (France, 1983-1995)
Géographies académiques
Ricardo Cuenca
About the University Reform in Peru, 2001-2023
Débats, chantiers et livres
David Descatoire, Agnès Graceffa (dir.), Ferdinand Lot et les siens. Une famille d’humanistes à Fontenay-aux-Roses (Jean-François Condette)
Comment historiciser Pierre Bourdieu ? Victor Collard, Pierre Bourdieu. Genèse d’un sociologue (Wolf Feuerhahn et Thibaud Trochu)
Amit Levy, A New Orient. From German Scholarship to Middle Eastern Studies in Israel (Sabine Mangold)
Frédéric Keck, Préparer l’imprévisible. Lévy-Bruhl et les sciences de la vigilance (Jean-Christophe Marcel)
