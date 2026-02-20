Revue d'histoire des sciences humaines, n° 47 : "Histoire naturelle de l’Homme" (dir. Wolf Feuerhahn & Arnaud Hurel)

Histoire naturelle de l’Homme.



Revue d'histoire des sciences humaines, n° 47

Sous la direction de Wolf Feuerhahn & Arnaud Hurel

« Histoire naturelle de l’Homme » : voilà un énoncé qui peut surprendre celles et ceux pour qui l’anthropologie est d’abord une science sociale et culturelle, mais qui a aussi des chances d’intriguer à l’heure de la crise écologique et de la remise en cause du partage entre nature et culture.

Histoire naturelle de l’Homme est d’abord le titre donné par Buffon au troisième volume de son Histoire naturelle, générale et particulière, publié en 1749. Au XIXe siècle, le Muséum national d’histoire naturelle utilise la formule pour l’une de ses chaires (« Anatomie et histoire naturelle de l’Homme »), qui est renommée ensuite « Anthropologie ».

Suivre la trace de cette expression et retrouver son sens en contexte, tel a été l’un des objectifs du travail de Claude Blanckaert décédé en octobre 2024. Dans cette perspective, trois de ses conférences inédites sur ce thème, au Siècle des lumières, sont publiées dans ce numéro. Afin de montrer toute l’actualité des recherches qu’il a conduites au long de sa carrière, ces textes sont accompagnés de contributions de chercheurs et chercheuses appartenant à diverses disciplines qui reviennent sur la fécondité de son œuvre.

Dossier : Histoire naturelle de l’Homme. Au travail avec Claude Blanckaert

Wolf Feuerhahn et Arnaud Hurel

« Histoire naturelle de l’Homme » : Claude Blanckaert à l’affût de la singularité des temps

Adèle Chevalier

« L’anthropologie de Buffon : principes et postérité » : les cours publics de Claude Blanckaert au Muséum et leur transcription. Introduction

Claude Blanckaert

L’histoire naturelle de l’Homme au Siècle des lumières. Cycle « L’anthropologie de Buffon – principes et postérité » 1/3

Claude Blanckaert

Milieux physiques et variétés humaines. Cycle « L’anthropologie de Buffon – principes et postérité » 2/3

Claude Blanckaert

Des variétés aux races humaines. Cycle « L’anthropologie de Buffon – principes et postérité » 3/3

Arnaud Macé

L’histoire naturelle de la femme et de l’homme. Enquêter sur les savoirs anciens avec Claude Blanckaert

Rafael Mandressi

L’homme et les médecins

Bronwen Douglas

Comprendre la race et la géographie. Le grand héritage de Claude Blanckaert

Gisèle Séginger

Les sciences de l’Homme au miroir de la littérature. Hommage à Claude Blanckaert

Sébastien Lemerle

Modéliser l’équivoque. À propos de la « civilisation des modèles » de Claude Blanckaert

Jean-Louis Fischer

Pour une histoire historienne des sciences. Claude Blanckaert, élève de Jacques Roger

Stéphane Tirard

Claude Blanckaert, historien des sciences de la vie

Oscar Moro Abadía

Pour une histoire « historienne » de l’archéologie. La contribution francophone à l’histoire de la préhistoire

Annie Petit

Au berceau de la SFHSH. Hommage à Claude Blanckaert

Document

Marie Jaëll

La réécriture du Mécanisme du toucher (1907)

Rémy Campos

Devenir physiologue. Marie Jaëll autodidacte de la science du piano

Varia

Sidy Cissokho, Alexis Roy et Guillaume Vadot

Une autre histoire des études sur le travail. L’unité de recherche « Travail et travailleurs du Tiers Monde » (France, 1983-1995)

Géographies académiques

Ricardo Cuenca

About the University Reform in Peru, 2001-2023

Débats, chantiers et livres

David Descatoire, Agnès Graceffa (dir.), ­Ferdinand Lot et les siens. Une famille ­d’humanistes à Fontenay-aux-Roses (Jean-François Condette)

Comment historiciser Pierre Bourdieu ? Victor Collard, Pierre Bourdieu. Genèse d’un sociologue (Wolf Feuerhahn et Thibaud Trochu)

Amit Levy, A New Orient. From German Scholarship to Middle Eastern Studies in Israel (Sabine Mangold)

Frédéric Keck, Préparer l’imprévisible. Lévy-Bruhl et les sciences de la vigilance (Jean-Christophe Marcel)

