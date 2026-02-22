Percées. Explorations en arts vivants, n° 14 : "Traces des arts vivants au Québec et au Canada francophone" (dir. Louise Frappier et Nicole Nolette)

Éphémères par définition, les arts vivants laissent pourtant des « traces » qui marquent leur passage et qui, sans permettre la reconstitution d’un spectacle, témoignent de ce qui a été, de ce qui s’est fait, de ce qui n’est plus, mais dont le potentiel demeure évident. Dans le cadre d’un colloque qui s’est déroulé à l’Université d’Ottawa du 8 au 10 juin 2023, organisé conjointement par la Société québécoise d’études théâtrales (SQET) et le Centre de recherche sur la francophonie canadienne (CRCCF), des chercheur·euses et des praticien·nes ont voulu explorer ces traces de l’écologie des arts vivants en interrogeant leur nature, leurs formes, leur production, leurs fonctions, leur réception et leur utilisation, ainsi que leur gestion et leur conservation.

Dirigé par Louise Frappier (Université d'Ottawa) et Nicole Nolette (Université de Waterloo), ce dossier rend ainsi compte de traces-empreintes, de traces-indices, de traces-mémoires et de traces-écritures qui sillonnent les arts vivants du Québec et Canada francophone et qui assurent leur pérennité malgré l’éphémérité du spectacle. Il donne aussi un aperçu révélateur, bien que sommaire, du potentiel heuristique et herméneutique d’une notion dont la polysémie fait toute la richesse.

