Revue de Théologie et de Philosophie, dir. Christophe Chalamet tome 157-4 (2025-IV)

Sommaire : ARTICLES – R. IMBACH, « Athéisme médiéval ? Quelques remarques à propos de la proposition non est Deus » ; H.-C. ASKANI, « Pascal et la prédestination »; AURÉLIEN CHUKURIAN, « Pascal et Descartes. Quelles configurations possibles ? » ; E. BURSTEIN, « Métaphysique de la finitude comme critique de l’immortalité de l’âme chez le jeune Ludwig Feuerbach » ; G. CODOGNATO, « Charles Renouvier pionnier du personnalisme. Les dilemmes de la métaphysique pure » – ENGLISH SUMMARIES.