Archivum Latinitatis Medii Aevi (Bulletin Du Cange), t. 81, 2024-2025

Sous la direction scientifique de Bernard POTTIER, Anne-Marie TURCAN-VERKERK

Sommaire / Contents :

I. Articles – M. GIANI, « Gassia inlustris vir. Indagini su un corpus di glosse altomedievali al De civitate Dei di Agostino (II) » ; A. GRONDEUX, « Les travaux de Taion de Saragosse et leurs implications pour l’oeuvre d’Isidore de Séville et le Liber glossarum » ; C. BIAGINI, « Le Declinationes nominum nel manoscritto Orléans, Médiathèque, 297 (250): edizione e commento » ; A.-M. TURCAN-VERKERK, « Rex genus egregium…, un poème écrit à Micy pour Louis le Pieux en 836 ou 837 » ; G. BESSON, « Pour une édition du Liber miraculorum sancti Maximini de Létald de Micy » ; T. HAYE, « Der „Loire-Dichter“ Fulcoius von Beauvais und die Entwicklung der hochmittelalterlichen Vers-Satire » ; B. GRÉVIN, M. TRANCHANT, « La première version de l’ars dictandi de Thomas de Capoue (c. 1209). Étude préliminaire du texte du manuscrit Aberystwyth, National Library of Wales, Peniarth 390 C, f. 8r-11v »

II. CHRONIQUE ET COMPTES RENDUS.