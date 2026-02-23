Revue d'histoire du protestantisme 2025-4, dir. Hubert Bost

Sommaire : Articles – 1525-2025, Érasme et Luther, histoire et réception d’un débat. Journée d’étude du Groupe de recherche en histoire des protestantismes, 8 février 2025 – P.-O. LÉCHOT, « Introduction » ; M. BARRAL-BARON, « Le débat sur le libre arbitre dans l’évolution d’Érasme » ; A. VESTRUCCI, « La "liberté royale" du langage : paradoxes et révélation divine dans le De servo arbitrio de Luther » ; L. VOGEL, « Le serf arbitre dans le développement de la pensée de Luther et sur l’arrière-plan de la pensée médiévale » ; A. HUIBAN, « La clarté de l’Écriture dans la controverse entre Érasme et Luther » – Chronique et comptes rendus – C. GIBELLO-BERNETTE et M. GROMESOVA, « Chronique de la Bibliothèque du Protestantisme Français (3) » ; Comptes rendus – Nécrologie – « Jean-Claude Garreta (1932-2025) – Laurent Theis ».