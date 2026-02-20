Cahiers Georges Perec, n° 16 : "Perec et ses lieux"

De 1969 à 1975, Georges Perec a travaillé à ce qui fut l’un de ses projets les plus ambitieux : la description, sur place et par le souvenir, de douze lieux parisiens qu’il considérait comme les lieux clefs de son existence passée. Prévu pour durer douze ans, Lieux était un projet oulipien, régi par des contraintes dont les principales étaient d’écrire deux textes par mois (un Réel et un Souvenir), dans un ordre prescrit d’avance par une table de permutation construite à partir d’un bicarré latin d’ordre douze.

Si le projet fut arrêté au bout de six ans et demi, il comprend néanmoins un vaste ensemble de textes, de documents et de photographies, qui resta longtemps dans l’ombre. La publication de Lieux, en 2022, rendit enfin possible des recherches approfondies sur ce corpus, qui occupe une position centrale dans l’œuvre de Perec. Comment Perec tente-t-il, dans Lieux, de « loger la mémoire dans l’espace » ? Et comment, dans ce projet, a-t-il pratiqué l’écriture autobiographique et celle du quotidien ?

Ce sont là les principaux enjeux des articles réunis dans ce numéro des Cahiers Georges Perec, qui propose les actes du colloque « Les Lieux de Georges Perec », tenu à l’Université de Leiden (Pays-Bas) du 24 au 27 janvier 2024.

Avec des textes de Michel Bertrand, Isabelle Dangy, Raoul Delemazure, Jean-Luc Joly, Eric Lavallade, Atinati Mamatsashvili, Harry Mathews, Dominique Moncond’huy, Manet van Montfrans, Derek Schilling, Annelies Schulte Nordholt, Shuichiro Shiotsuka, Gaspard Turin et Emmanuel Zwenger.

