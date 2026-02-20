ATeM (Archives Texte et Musique), n°10, 2026 : "Ces chansons qui font polémique dans les pays de langues romanes"
Publié le par Perrine Coudurier (Source : Gerhild Fuchs)
« Ces chansons qui font polémique dans les pays de langues romanes »
Sous la direction de Gianpaolo Chiriacò, Gerhild Fuchs, Ursula Mathis-Moser, Birgit Mertz-Baumgartner, Valentina Fusari - Universités d'Innsbruck et de Turin)
Table des matières
- Chiriacò, Gianpaolo et al.: « Editorial »
Polarisation axée sur le produit culturel
- Chiriacò, Gianpaolo / Fusari, Valentina : « Nella trappola di ‘Faccetta nera’ : tra polarizzazioni e stratificazioni di significati »
- Fouchereaux, Claire : « ‘L’attente’ de Manu Militari : les limites des sentiments collectifs et l’impact d’une polémique canadienne »
- Mancosu, Gianmarco : « Sounding Memories : Afterlives and Transmedial Reinterpretations of Italian (Post)Colonial Soundscapes »
Polarisation axée sur les interprètes
- Chaudier, Stéphane / Blauwart, Théo : « Un scandale peut en cacher un autre : Sardou, ‘Le rire du sergent’ (1971) »
- Grein, Matthias: « Till Lindemann in meinem Französischunterricht? Zu Entscheidungen der Lehrperson und Rezeption der Schüler*innen bezüglich ‚Le jardin des larmes‘ (Zaz/Lindemann) in der Sekundarstufe I »
- Homann, Florian: « ‘Ahora no vayan a escandalizarse’. Controversias, polémicas y denuncia social en las canciones del rapero afrocolombiano Junior Jein »
Polarisation axée sur le public, les genres musicaux ou les groupes sociaux
- Bussotti, Luca António / Nhaueleque, Laura : « La musica LGBTQIA+ nell'Africa lusofona. I casi di Angola e Capo Verde »
- Hörner, Fernand : « ‘Vous les hommes êtes tous les mêmes !’ Une nouvelle méthode pour analyser des stratégies de polarisation dans la réception d’un clip vidéo »
- Kerma, Damiano : « Reclaiming the Fight. Framing and Resignification of Radical Struggles in Italian White Power Music »
- Milia, Andrea : « Gangsta e b-boy nella ‘Sarda Side’. Diatribe e reinterpretazioni nella scena hip-hop sulcitana tra gli anni Novanta e i primi Duemila »
- Nardi, Carlo : « Fra devianza e autencità : autotune e stampa italiana durante il Festival di Sanremo »
- Torres Castillo, Claudia : « Chanter l'inconfort : mélodies de discorde dans Emilia Pérez, la comédie musicale qui agite le Mexique »
Compte-rendus
- Chiriacò, Gianpaolo : « Jacopo Tomatis : Bella ciao. Una canzone, uno spettacolo, un disco. Milano : Il Saggiatore, 2024. ISBN 9788842833390. 240 p. »
- Federico, Sara : « Mehdi Maizi : Le rap a gagné. A quel prix? Paris : La Fabrique, 2024. ISBN 9782358722926. 200 p. »
- Mathis-Moser, Ursula : « David L. Loosely : Édith Piaf’s Récital 1961. New York : Bloomsbury Publishing, 2023. ISBN 9781501362118. 128 p. »
- Nonnenmacher, Kai : « Sébastien Docq : Le rap est mort, vive le rap! Autopsie d'un discours. Limoges : Lambert-Lucas, 2023. ISBN 9782359354300. 160 p. »
- Pasqualicchio, Nicola : « Paolo Jachia / Fabio Barbero : Il sacro nella canzone italiana. Da Aqaba a Tozeur. Milano : Ancora, 2024. ISBN 978-8851429034. 195 p. »
Forum
- Bonnermeier, Andreas : « Zum Tode von Nicole Croisille : Eine chanteuse à voix tritt von der Bühne ab »
- Neuerscheinungen / Nouvelles Publications