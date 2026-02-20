Revue
ATeM (Archives Texte et Musique), n°10, 2026 :

ATeM (Archives Texte et Musique), n°10, 2026 : "Ces chansons qui font polémique dans les pays de langues romanes"

    DOI : 10.15203/ATeM_2026_1
  • ISSN : 2707-4102
  • Numéro : 10
  • 311 pages
  • Date de publication :
Publié le

« Ces chansons qui font polémique dans les pays de langues romanes »

 Sous la direction de Gianpaolo Chiriacò, Gerhild Fuchs, Ursula Mathis-Moser, Birgit Mertz-Baumgartner, Valentina Fusari - Universités d'Innsbruck et de Turin)

Table des matières

  • Chiriacò, Gianpaolo et al.: « Editorial »

Polarisation axée sur le produit culturel

  • Chiriacò, Gianpaolo / Fusari, Valentina : « Nella trappola di ‘Faccetta nera’ : tra polarizzazioni e stratificazioni di significati »
  • Fouchereaux, Claire : « ‘L’attente’ de Manu Militari : les limites des sentiments collectifs et l’impact d’une polémique canadienne »
  • Mancosu, Gianmarco : « Sounding Memories : Afterlives and Transmedial Reinterpretations of Italian (Post)Colonial Soundscapes »

Polarisation axée sur les interprètes

  • Chaudier, Stéphane / Blauwart, Théo :   « Un scandale peut en cacher un autre : Sardou, ‘Le rire du sergent’ (1971)  »
  • Grein, Matthias: « Till Lindemann in meinem Französischunterricht? Zu Entscheidungen der Lehrperson und Rezeption der Schüler*innen bezüglich ‚Le jardin des larmes‘ (Zaz/Lindemann) in der Sekundarstufe I » 
  • Homann, Florian: «  ‘Ahora no vayan a escandalizarse’. Controversias, polémicas y denuncia social en las canciones del rapero afrocolombiano Junior Jein »

Polarisation axée sur le public, les genres musicaux ou les groupes sociaux

  • Bussotti, Luca António / Nhaueleque, Laura : « La musica LGBTQIA+ nell'Africa lusofona. I casi di Angola e Capo Verde »
  • Hörner, Fernand : « ‘Vous les hommes êtes tous les mêmes !’  Une nouvelle méthode pour analyser des stratégies de polarisation dans la réception d’un clip vidéo » 
  • Kerma, Damiano : « Reclaiming the Fight. Framing and Resignification of Radical Struggles in Italian White Power Music » 
  • Milia, Andrea : « Gangsta e b-boy nella ‘Sarda Side’. Diatribe e reinterpretazioni nella scena hip-hop sulcitana tra gli anni Novanta e i primi Duemila »
  • Nardi, Carlo : « Fra devianza e autencità : autotune e stampa italiana durante il Festival di Sanremo » 
  • Torres Castillo, Claudia : « Chanter l'inconfort : mélodies de discorde dans Emilia Pérez, la comédie musicale qui agite le Mexique »

Compte-rendus 

  • Chiriacò, Gianpaolo : « Jacopo Tomatis : Bella ciao. Una canzone, uno spettacolo, un disco. Milano : Il Saggiatore, 2024. ISBN 9788842833390. 240 p. » 
  • Federico, Sara : « Mehdi Maizi : Le rap a gagné. A quel prix? Paris : La Fabrique, 2024. ISBN 9782358722926. 200 p. »
  • Mathis-Moser, Ursula : « David L. Loosely : Édith Piaf’s Récital 1961. New York : Bloomsbury Publishing, 2023. ISBN 9781501362118. 128 p. »
  • Nonnenmacher, Kai : « Sébastien Docq : Le rap est mort, vive le rap! Autopsie d'un discours. Limoges : Lambert-Lucas, 2023. ISBN 9782359354300. 160 p. »
  • Pasqualicchio, Nicola : « Paolo Jachia / Fabio Barbero : Il sacro nella canzone italiana. Da Aqaba a Tozeur. Milano : Ancora, 2024. ISBN 978-8851429034. 195 p. »

Forum 

  • Bonnermeier, Andreas : « Zum Tode von Nicole Croisille : Eine chanteuse à voix tritt von der Bühne ab »
  • Neuerscheinungen / Nouvelles Publications 