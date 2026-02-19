CompLit. Journal of European Literature, Arts and Society, n° 9 (dir. Bernard Franco, Asun López-Varela Azcárate)

CompLit. Journal of European Literature, Arts and Society. 2025 – 1, n° 9

Sous la direction de Bernard Franco et Asun López-Varela Azcárate

Paris, Classiques Garnier, coll. « CompLit. Journal of European Literature, Arts and Society », n° 9, 2026.

Revue de la Société Européenne de Littérature Comparée, CompLit: Journal of European Literature, Arts and Society accueille des articles de littérature comparée, écrits en anglais ou en français, essentiellement centrés sur des perspectives européennes. Elle comprend des varia et des numéros spéciaux.

Sommaire…

Lire les résumés…